Ισραήλ: Συγγενείς ομήρων κατασκηνώνουν έξω από το σπίτι του Νετανιάχου – «Η περίοδος της χάριτος τέλειωσε»

Οργή επικρατεί στο Ισραήλ για το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός της χώρας, Μπενιαμίν Νετανιάχου και η κυβέρνησή του δεν έχουν καταφέρει ακόμα φέρουν πίσω τους Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται από τη Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις στη Λωρίδα της Γάζας.

Μάλιστα σε μία ακόμα προσπάθεια προκειμένου να πιέσουν την κυβέρνηση να εργαστεί πρωτίστως για την επιστροφή των ομήρων, δεκάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν έξω από την κατοικία του Μπενιαμίν Νετανιάχου στην πόλη Καισάρεια του βόρειου Ισραήλ, ζητώντας την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα.

Ανάμεσά τους βρίσκονται και συγγενείς των ομήρων. Οι αστυνομικοί επέτρεψαν στους διαδηλωτές να πλησιάσουν σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων από το σπίτι, μέχρι το φυλάκιο ασφαλείας έξω από το σπίτι.

Οι διαδηλωτές στέκονταν ήσυχοι, κάποιοι κρατούσαν φωτογραφίες συγγενών που κρατούνται στη Γάζα.

Οι παρευρισκόμενοι σκοπεύουν να κατασκηνώσουν έξω από την κατοικία και να περάσουν τη νύχτα εκεί για να διαμαρτυρηθούν για την αδράνεια της κυβέρνησης, όπως λένε, όσον αφορά την απελευθέρωση των αγαπημένων τους προσώπων.

