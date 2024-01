Μπορέλ: Το Ισραήλ χρηματοδότησε τη Χαμάς για να αποδυναμώσει την Παλαιστινιακή Αρχή

Μία σοκαριστική – τουλάχιστον για το Τελ Αβίβ – δήλωση έκανε ο επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ζοζέπ Μπορέλ, καθώς κατηγόρησε το Ισραήλ ότι χρηματοδοτεί τη Χαμάς για να «αποδυναμώσει την Παλαιστινιακή Αρχή της Φατάχ».

Ο Ευρωπαίος διπλωμάτης δεν παρέθεσε συγκεκριμένα στοιχεία για να στηρίξει τον ισχυρισμό του.

Σε καυστικά σχόλια που έκανε κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Πανεπιστήμιο του Βαγιαδολίδ στην Ισπανία, ο Μπορέλ κατηγόρησε επίσης τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ότι «προσωπικά» εκτροχιάζει κάθε προσπάθεια επίλυσης της ισραηλινο-παλαιστινιακής σύγκρουσης δεκαετιών.

❝Yes, Hamas was financed by the government of Israel in an attempt to weaken the Palestinian Authority led by Fatah.❞

EU Foreign Policy chief Josep Borrell claimed on Friday that the state of Israel has financed the creation of Palestinian militant group Hamas. pic.twitter.com/b4GckPA2zV

— NoComment (@nocomment) January 19, 2024