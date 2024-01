Σεισμική δόνηση 6,2 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν

Ισχυρός σεισμός έπληξε το βορειοανατολικό Αφγανιστάν, ταρακουνώντας κτίρια από την πρωτεύουσα Καμπούλ έως το Ισλαμαμπάντ στο γειτονικό Πακιστάν.

Το επίκεντρο του σεισμού μεγέθους 6,2 βαθμών ήταν στην περιοχή Τζουρμ στην αφγανική επαρχία Μπανταχσάν, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ.

Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς.

Βάσει της ανάρτησης του Ευρω-μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 13:50 (τοπική ώρα) και έγινε αισθητή και στην πρωτεύουσα Καμπούλ.

