Αφγανιστάν: Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για έκρηξη σε λεωφορείο με τουλάχιστον δύο νεκρούς

Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την έκρηξη σε μικρό λεωφορείο στην Καμπούλ, το βράδυ του Σαββάτου, η οποία σκότωσε τουλάχιστον δύο άτομα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Αστυνομίας, Χαλίντ Ζαντράν τραυματίστηκαν 14 ακόμη. Η έκρηξη σημειώθηκε στη δυτική συνοικία Ντάστι Μπάρτσι.

Η τρομοκρατική οργάνωση δήλωσε ότι τα μέλη της πυροδότησαν εκρηκτικό μηχανισμό στο λεωφορείο που μετέφερε σιίτες μουσουλμάνους, τους οποίους αποκαλούσαν άπιστους, σε ανακοίνωση που εξέδωσε λίγο μετά την έκρηξη του Σαββάτου. Ήταν η πρώτη επίθεση στο Αφγανιστάν το 2024.

Η περιοχή έχει γίνει επανειλημμένα στόχος του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ), με την οργάνωση να έχει πραγματοποιήσει μεγάλες επιθέσεις σε σχολεία, νοσοκομεία και τζαμιά.

Witnesses say a passenger bus has been targeted by an explosion in the Hazara populated area of Dashte-Barchi, in west Kabul, Afg. This latest blast is part of the cycle of genocidal violence perpetrated against Hazaras. Afghanistan is unsafe for Hazaras. pic.twitter.com/K3tbXkSOTL

— Hassani 🇦🇫 (@asadhasani11) January 6, 2024