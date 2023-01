Δυνατή έκρηξη ακούστηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στο Αφγανιστάν, κοντά στα κεντρικά γραφεία του υπουργείου Εξωτερικών στο κέντρο της Καμπούλ, όπως μετέδωσε το Al Jazeera.

Σύμφωνα με το AFP, υπάρχουν φόβοι για περισσότερους από 20 νεκρούς.

Πρόκειται για τη δεύτερη έκρηξη που σημειώνεται από την αρχή της χρονιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την ώρα που σημειώθηκε η έκρηξη ήταν σε εξέλιξη συνάντηση της κινεζικής αντιπροσωπείας με τους Ταλιμπάν στο υπουργείο Εξωτερικών.

A #bomb exploded at the entrance of the #Taliban‘s foreign ministry in #Kabul this evening while meeting between Afghanistan and Chinese officials was on, Several are feared to be killed.#Afghanistan pic.twitter.com/QN8iPzsJGl

— Odisha Bhaskar (@odishabhaskar) January 11, 2023