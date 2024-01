Ουκρανία: 11 τραυματίες από ρωσική πυραυλική επίθεση στο Χάρκοβο

Ενδεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσική πυραυλική επίθεση στο Χάρκοβο της βορειοανατολικής Ουκρανίας, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Oλεχ Σινεχούμποφ.

Σύμφωνα με ανάρτησή του στo Telegram, δύο ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν ξενοδοχείο (φωτογραφία, επάνω) στο κέντρο της πόλης το βράδυ της Τετάρτης.

Δημοσιογράφοι τουρκικού δικτύου βρίσκονται μεταξύ των τραυματιών

Russian bombing of a hotel for foreign advisors in Kharkiv pic.twitter.com/xrqxUnssVY — S p r i n t e r (@Sprinter99800) January 10, 2024

Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται δημοσιογράφοι τουρκικού δικτύου, οι οποίοι διέμεναν στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο, συμπλήρωσε.

Τέσσερα από τα θύματα είναι άνδρες ηλικίας μεταξύ 31 και 38 ετών, ενώ επτά είναι γυναίκες ηλικίας 23-71 ετών, δήλωσε ο περιφερειάρχης.

Russia struck at the Park Hotel in Kharkiv with S-300 missiles. While the aid to Ukraine has become politicized, Moscow continues to terrorize Ukrainians pic.twitter.com/7Ft0KEeVjD — Giorgi Revishvili (@revishvilig) January 10, 2024

Ξέσπασε πυρκαγιά

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της πυροσβεστικής για να σβήσουν τη φωτιά που έχει ξεσπάσει στο κτίριο.

KHARKIV NOW. Another hotel in the middle of the city was attacked by S-300 missile from russia. Photo: @suspilne_news pic.twitter.com/W5pUSazgxQ — Alice Zhuravel (@AliceZhuravel) January 10, 2024

Η πόλη δέχεται επίθεση από τη Ρωσία επί τέσσερις ημέρες και, σύμφωνα με τον Σινεχούμποφ, στην αποψινή επιδρομή οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν πυραύλους S-300.