Ουκρανία: Έντεκα νεκροί, εκ των οποίων πέντε παιδιά, σε ρωσικό πλήγμα στην πόλη Ποκρόβσκ

Τουλάχιστον έντεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν, εκ των οποίων πέντε παιδιά, και οκτώ τραυματίστηκαν το Σάββατο σε ρωσικό πλήγμα, που είχε στόχο κυρίως την πόλη Ποκρόβσκ, στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε ο Βαντίμ Φιλάτσκιν, ο κυβερνήτης του ελεγχόμενου από το Κίεβο μέρους της περιφέρειας του Ντονέτσκ.

«Οι Ρώσοι έπληξαν την περιοχή με πυραύλους S-300, σκοτώνοντας 11 ανθρώπους και τραυματίζοντας οκτώ άλλους. Έντεκα νεκροί, ανάμεσά τους πέντε παιδιά – αυτές είναι οι συνέπειες επί του παρόντος των αεροπορικών πληγμάτων στην περιοχή Ποκρόβσκ. Το βασικό χτύπημα έπληξε την Ποκρόβσκ και τη Ριβνέ της κοινότητας Μίρνογκραντ», δήλωσε ο Φιλάτσκιν στην εφαρμογή Telegram.

Ο κυβερνήτης έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες που δείχνουν διασώστες να επιχειρούν γύρω από τα συντρίμμια. Όπως δήλωσε, το πλήγμα κατέστρεψε έξι σπίτια.

⚡️11 dead, including 5 children — these are the preliminary consequences of the strikes in the Pokrovsky district, – Donetsk OVA

The Russians hit the area with S-300 missiles, killing 11 people and injuring 8 more. The main blow came in Pokrovsk and Rivne of the Myrnograd… pic.twitter.com/YUcYD9548e

— 🇺🇦Ukrainian Front (@front_ukrainian) January 6, 2024