Στη Γάζα δίνουν ηρεμιστικά στα παιδιά για να απαλύνουν τον πόνο τους καθώς πεθαίνουν

Η Francesca Albanese, ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα παλαιστινιακά εδάφη, δήλωσε ότι «στη Γάζα, στα παιδιά χορηγούνται ηρεμιστικά για να ανακουφίσουν τον πόνο τους ενώ πεθαίνουν -καθώς δεν μπορούν να θεραπευτούν».

«Οι 80ήμεροι σφοδροί ισραηλινοί βομβαρδισμοί έχουν καταστρέψει το σύστημα υγείας. Αυτό το επίπεδο φρίκης δεν έχει προηγούμενο στη ζωή μας», αναφέρει, επαναλαμβάνοντας την έκκληση για άμεση κατάπαυση του πυρός.

Αναδημοσιεύει βίντεο στο οποίο ο Sean Casey, συντονιστής της ιατρικής ομάδας έκτακτης ανάγκης του ΠΟΥ βρίσκεται στο Al Aqsa, αναφέροντας ότι «σε ένα παιδί 9 ετών που ονομάζεται Ahmad δόθηκαν ηρεμιστικά για να ανακουφιστεί από τον πόνο του καθώς πεθαίνει»

Αυτό το επίπεδο φρίκης δεν έχει προηγούμενο

Sean Casey, WHO emergency medical team coordinator from Al Aqsa Hospital in #Gaza

“ A 9 yo child named Ahmad was given sedations to ease his suffering as he dies” #Germany: we support that #Israel pic.twitter.com/IX47aWFrJo

Αποδεκατισμός του συστήματος υγείας

Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) κατήγγειλε χθες Κυριακή τον «αποδεκατισμό» του συστήματος υγείας στη Λωρίδα της Γάζας, που υφίσταται πελώρια καταστροφή στον πόλεμο, κι επανέλαβε την έκκλησή του να κηρυχθεί άμεσα κατάπαυση του πυρός.

«Ο αποδεκατισμός του συστήματος υγείας της Γάζας είναι τραγωδία», τόνισε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους μέσω X.

Rising desperation due to acute hunger witnessed during joint mission by @WHO, @UNOCHA, @UNICEF, @WCKitchen to hospitals in north #Gaza; partners demand immediate scale-up of food and water to ensure population health and stability.

On 23 December, WHO and partners visited, and… pic.twitter.com/uNQep7Ig6T — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 24, 2023

Ο ΠΟΥ κρούει εδώ και καιρό τον κώδωνα του κινδύνου για την κατάσταση του συστήματος υγείας αφού ξέσπασε ο πόλεμος, ο πιο αιματηρός που έχει βιώσει ποτέ η Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα την επίθεση, επίσης την πιο αιματηρή στην ισραηλινή ιστορία, μαχητών της Χαμάς σε νότιους τομείς του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου.

Οι ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις που εξαπέλυσε έκτοτε το Ισραήλ, ιδίως οι μαζικοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί, έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 20.915 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς στη Γάζα. Άλλοι 54.918 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Την περασμένη εβδομάδα, ο ΠΟΥ υπογράμμιζε ότι δεν έχει πλέον απομείνει κανένα νοσοκομείο σε λειτουργία στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Στον νότο, λειτουργούν μόνο 8 νοσοκομεία και αυτά «εν μέρει», όπως είπε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Al-Arabiya που εδρεύει στο Ντουμπάι, ο Παλαιστίνιος υπουργός Υγείας Mai al-Kaila.