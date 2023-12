Ερυθρά Θάλασσα: Ο αμερικανικός στρατός κατέρριψε πολλά drones και πυραύλους των Χούθι

Ο αμερικανικός στρατός κατέρριψε χθες Τρίτη πολλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους που εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, ανακοίνωσε η Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση Μέσης Ανατολής (Centcom).

Με διάφορα στρατιωτικά μέσα, μεταξύ των οποίων και αεροπλάνα, καταρρίφθηκαν 12 μη επανδρωμένα επιθετικά αεροσκάφη, 3 βαλλιστικοί πύραυλοι κατά πλοίων και δύο πύραυλοι πλεύσης στα νότια της Ερυθράς Θάλασσας», ανέφερε η Centcom σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ (στη φωτογραφία αρχείου από το X, επάνω, πύραυλος εκτοξεύεται από πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ στην Ερυθρά Θάλασσα).

U.S. assets, to include the USS LABOON (DDG 58) and F/A-18 Super Hornets from the Eisenhower Carrier Strike Group, shot down twelve one-way attack drones, three anti-ship ballistic missiles, and two land attack cruise missiles in the Southern Red Sea that were fired by the… pic.twitter.com/vRQ5e6Au6d

— U.S. Central Command (@CENTCOM) December 26, 2023