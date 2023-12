Ουκρανία: 2 τραυματίες από πτώση συντριμμιών ρωσικού drone και πυρκαγιά σε πολυκατοικία του Κιέβου

Τα συντρίμμια ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους έπεσαν σε κτίριο κατοικιών στην περιοχή Σολομιάνσκι του Κιέβου, προκαλώντας πυρκαγιά και ζημιές (φωτογραφίες, επάνω και κάτω, από KGVA), αργά το βράδυ χθες Πέμπτη, ανέφεραν αξιωματούχοι της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Ενα άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ενώ ένα άλλο έλαβε ιατρική βοήθεια από υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που εργάζονται στο σημείο, μεταδίδουν τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης.

⚡️🇺🇦🚀Huge bangs in Kiev as the familiar lawnmower nightmare descends from the skies pic.twitter.com/mnFu1JAx2w

— SIMPLICIUS The Thinker Ѱ (@simpatico771) December 21, 2023