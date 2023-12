Instagram: Οι 10 λογαριασμοί με τους περισσότερους followers

Το Instagram έχει διανύσει πολύ δρόμο από τότε που κυκλοφόρησε το 2010.

Το «Gram», κάποτε μια απλή εφαρμογή κοινής χρήσης φωτογραφιών, έχει εξελιχθεί πολύ και έχει γίνει πολλά πράγματα: τρόπος να διατηρείτε επαφή με παλιούς φίλους, ένα μέρος για νέες γνωριμίες, ένα χαρτοφυλάκιο για δημιουργούς κάθε είδους που θέλουν να παρουσιάσουν τη δουλειά τους, ένα πεδίο μάχης για την κοινωνική δικαιοσύνη, μια πλατφόρμα αγορών και ηλεκτρονικού εμπορίου, μια συλλογή με ό,τι κι αν είναι, τελικά, τα NFT.

Τελικά, το Instagram έχει γίνει ο καθρέφτης του τι μας ενδιαφέρει, και μας υπενθυμίζει κάθε φορά που συνδεόμαστε ότι είναι ο αλγόριθμος που βλέπει τα πάντα.

Η εφαρμογή βοήθησε ακόμη και στη δημιουργία ενός νέου είδους διασημοτήτων. Οι influencers του Instagram έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε κύλιση, τον τρόπο που διασκεδάζουμε — ακόμα και τον τρόπο που οι επωνυμίες μας πωλούν πράγματα. Ωστόσο, όταν πρόκειται για τα μεγαλύτερα ονόματα στο Instagram, βλέπουμε μερικούς αρκετά συνηθισμένους ύποπτους. Για παράδειγμα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε πρόσφατα ο πρώτος άνθρωπος που έσπασε το όριο των 500 εκατομμυρίων ακολούθων, με τον Λιονέλ Μέσι να μην απέχει πολύ. Επιπλέον, το προφίλ του Instagram συγκέντρωσε μισό δισεκατομμύριο, οι αστέρες της ποπ συνέχισαν τις συναλλαγές τους και μια άλλη Kardashian μπήκε στην πρώτη δεκάδα.

Η ιστοσελίδα Luxury Asia συγκέντρωσε τους 10 λογαριασμούς Instagram με τους περισσότερους followers στον κόσμο. Αυτοί είναι που προσελκύουν θαυμαστές και ακολούθους.

Οι λογαριασμοί Instagram με τους περισσότερους followers στον κόσμο το 2023:

Instagram (@instagram)

Ακόλουθοι: 664 εκατομμύρια

Το ίδιο το Instagram έχει τον λογαριασμό με τους περισσότερους followers από όλους, με πάνω από 500 εκατομμύρια ακόλουθους. Από τις 7.000+ αναρτήσεις του, πολλές παρουσιάζουν δημοφιλείς, δημιουργικούς ή άξιους προσοχής δημιουργούς, όπως ο @sharawangsamulia, ο διάσημος mini-pig Pua στο Insta και το παγκόσμιο σούπερ σταρ μοντέλο και ηθοποιός του Squid Game, Hoyeon Jung. Ακόμη και οι εικονικοί influencers, όπως το imma (@imma.gram) αποκτούν λάμψη.

Κριστιάνο Ρονάλντο (@cristiano)

Ακόλουθοι: 614 εκατομμύρια

O Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο μόνος άνθρωπος που έσπασε 500 εκατομμύρια followers στο Instagram. Για να το βάλουμε σε κλίμακα, αν η σελίδα του CR7 ήταν χώρα, θα ήταν η τρίτη πιο πυκνοπληθής στον κόσμο μετά την Κίνα και την Ινδία, και ακριβώς μπροστά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άλλη μια μέρα, άλλο ένα γκολ για τον Ρονάλντο.

Λιονέλ Μέσι (@leomessi)

Ακόλουθοι: 493 εκατομμύρια

Αντίπαλος του Ρονάλντο στο γήπεδο και αντίπαλος του Ρονάλντο στο Instagram. Ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής έχει αποδείξει ότι είναι αρκετά ικανός και στα social media, κυνηγώντας τώρα τον Κριστιάνο Ρονάλντο για τη θέση #2.

Σελίνα Γκόμεζ (@selenagomez)

Ακόλουθοι: 429 εκατομμύρια

Ενώ η Σελίνα Γκόμεζ ειλικρινώς έλεγε ότι αποφεύγει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ήταν η ταχύτερα ανερχόμενη στη λίστα τον τελευταίο καιρό. Τα βίντεο, τα δρώμενα και τα αυθόρμητα της αποτελούν εξαιρετικό περιεχόμενο για το feed της. Η Γκόμεζ χρησιμοποιεί την πλατφόρμα της για καλό σκοπό, μιλώντας ανοιχτά για την ψυχική υγεία και ενθαρρύνοντας τους ακόλουθούς να εκπαιδεύονται για τη σημασία της ψυχικής ικανότητας.

Κάιλι Τζένερ (@kyliejenner)

Ακόλουθοι: 399 εκατομμύρια

Η Κάιλι Τζένερ έγινε η πρώτη γυναίκα που έσπασε 300 εκατομμύρια followers στο Instagram. Ωστόσο, αυτό μάλλον ωχριά σε σύγκριση με τον χαρακτηρισμό του νεότερου «αυτοδημιούργητου» δισεκατομμυριούχου το 2019 από το Forbes. Αλλά η Jenner – των Kylie Cosmetics, Kylie Skin, Kylie Swim, Kylie Baby και άλλων – συνεχίζει. Εν κατακλείδι, μην είσαι πολύ άνετος, Ρονάλντο. Ο αγώνας για τα 500 εκατομμύρια είναι σε εξέλιξη.

Ντουέιν “The Rock” Τζόνσον (@therock)

Ακόλουθοι: 394 εκατομμύρια

Τι άλλο να περιμένει κανείς από αυτόν λαϊκό «υπερήρωα»; Η νούμερο έξι θέση πηγαίνει στον αστέρα του κινηματογράφου του Χόλιγουντ, μεγιστάνα της τεκίλα, υποψήφιο για την προεδρία (;) και πρώην πρωταθλητή του WWE, The Rock. Έχει προσελκύσει τους ολοένα αυξανόμενους ακόλουθούς του με μαθήματα ζωής και συμβουλές σωματικής αγωγής, καθώς και την περιστασιακή κατανάλωση τεκίλα.

Αριάνα Γκράντε (@arianagrande)

Ακόλουθοι: 380 εκατομμύρια

Η Αριάνα Γκράντε έχει δώσει στους θαυμαστές της πολλούς λόγους να την ακολουθήσουν τα τελευταία χρόνια. Με μια ροή γεμάτη με teaser για το τι έχει στα σκαριά, καθώς και ματιές στην προσωπική της ζωή, υπάρχουν ακόμη περισσότερα να περιμένουμε από την δημοφιλή ποπ σταρ.

Κιμ Καρντάσιαν (@kimkardashian)

Ακόλουθοι: 364 εκατομμύρια

Δεν αποτελεί έκπληξη να βλέπουμε την Κιμ Καρντάσιαν στην πρώτη δεκάδα καθώς τα φώτα της δημοσιότητας και τα φλας των παπαράτσι την ακολουθούν κατά πόδας. Παρόλο που το ριάλιτι της οικογένειας Keeping Up With the Kardashians ολοκλήρωσε τον κύκλο του, η πρεμιέρα του The Kardashians σημαίνει ότι θα συνεχίσουμε να βλέπουμε άφθονη Κιμ στις οθόνες μας.

Μπιγιονσέ Νόουλς (@beyonce)

Ακόλουθοι: 318 εκατομμύρια

Γεια Θα υπάρξει μόνο μία Beyoncé. Η πολυσχιδής Queen Bey άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο οι καλλιτέχνες κυκλοφορούν μουσική για πάντα με το Lemonade και βρήκε τρόπο να να καθιερωθεί ως η πιο μεγάλς εν ζωή σούπερ σταρ, ενώ μας δίνει περιστασιακά μια οικεία ματιά στον κόσμο της ίδιας και της οικογένειάς της μέσω των social media. .

10. Κλόε Καρντάσιαν (@khloekardashian)

Ακόλουθοι: 311 εκατομμύρια

Και έφτασε αισίως η Κλόε στους 10 πρώτους. Φυσικά, χρειάστηκε μια Καρντάσιαν για να ρίξει τελικά τον σταρ των social media Τζάστιν Μπίμπερ, από τη θέση του στο Top 10. Και με 249 εκατομμύρια ακολούθους στη λίστα λογαριασμών Instagram με τους περισσότερους ακολουθούμενους — η Κένταλ Τζένερ δεν είναι πολύ πίσω.

Πηγή ΟΤ