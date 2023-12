Ο πρίγκιπας Χάρι έχασε τη δίκη με την Daily Mail

Ο πρίγκιπας Χάρι έχασε τη δίκη με τη βρετανική εφημερίδα Daily Mail και σύμφωνα με το NBC θα πρέπει να καταβάλει σχεδόν 50.000 λίρες (περισσότερα από 60.000 δολάρια) σε νομικά έξοδο στον εκδότη.

Ο δούκας του Σάσεξ είχε μηνύσει για συκοφαντική δυσφήμιση την Associated Newspapers Ltd. για ένα άρθρο που έλεγε ότι ο Χάρι προσπάθησε να κρύψει τις προσπάθειες που έκανε για να διατηρήσει τη δημόσια χρηματοδότηση από Ηνωμένο Βασίλειο μετά την αποχώρησή του από μέλος της βασιλικής οικογένειας.

Την περασμένη Παρασκευή ο δικαστής Μάθιου Νίκλιν αποφάνθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου ότι ο εκδότης μπορεί να αποδείξει ότι άρθρο που δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2022 ήταν μια «ειλικρινή γνώμη» και «δεν ήταν συκοφαντικό».

Ο Χάρι ισχυρίστηκε ότι το άρθρο ήταν «θεμελιωδώς ανακριβές» και ότι η εφημερίδα τον δυσφήμισε όταν έγραψε ότι είπε ψέματα στις αρχικές δημόσιες δηλώσεις του σχετικά με τις προσπάθειες να αμφισβητήσει την απόφαση του κράτους -να του αφαιρέσει όλα τα προνόμια που είχε σαν μέλος της βασιλικής οικογένειας – μετά τη μετακόμιση στις ΗΠΑ το 2020.

