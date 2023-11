«Μην εμπιστεύεστε τον Χάρι» – Πώς ο πρίγκιπας χρησιμοποίησε τα παιδιά του

Μετά τη διαμάχη που είχε ξεσπάσει στη βασιλική οικογένεια για τη συνέντευξη των Σάσεξ στην Όπρα Γουίνφρεϊ το 2021, η νέα βιογραφία του Omid Scobie υποστηρίζει πως η Μέγκαν Μαρκλ έγραψε στον βασιλιά Κάρολο για να περιγράψει τις ανησυχίες της για δύο άτομα του βασιλικού οίκου και τα ρατσιστικά σχόλιά τους για το χρώμα του δέρματος του γιους της Άρτσι.

Η εκρηκτική βιογραφία του Omid Scobie, που αναμένεται να κυκλοφορήσει την επόμενη εβδομάδα, θα περιλαμβάνει και έναν άγνωστο καβγά του πρίγκιπα Χάρι με τον βασιλιά Κάρολο. «Δεν θέλεις πια να βλέπεις τα εγγόνια σου;» φέρεται να είπε κοφτά ο πρίγκιπας Χάρι στον βασιλιά Κάρολο καθώς τσακώνονταν στο Frogmore Cottage.

Η επερχόμενη βιογραφία, σύμφωνα με το γαλλικό περιοδικό Paris Match, υποστηρίζει ότι κυκλοφόρησε ένα μήνυμα στη βασιλική οικογένεια να μην εμπιστεύονται τον πρίγκιπα Χάρι μετά την κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας του «Spare».

Το περιοδικό υποστηρίζει ότι μια πηγή προσκείμενη στον βασιλιά φέρεται να δήλωσε πως ο Κάρολος ήταν επιφυλακτικός αφού του τηλεφώνησε για να του μεταφέρει τις καλύτερες ευχές του τρεις εβδομάδες μετά τη δημοσίευση της εκρηκτικής αυτοβιογραφίας του.

«Ήθελε να περιορίσει της συζήτηση σε μια ακίνδυνη ανταλλαγή απόψεων. Όσον αφορά τον πρίγκιπα Χάρι, το μήνυμα που κυκλοφόρησε στην οικογένεια ήταν να μην τον εμπιστεύονται και όλοι το πήραν πολύ σοβαρά», υποστηρίζει η πηγή που επικαλείται το περιοδικό.

Ο Omid Scobie έχει κάνει μια σειρά από εκρηκτικές αποκαλύψεις για τη βασιλική οικογένεια ενόψει της κυκλοφορίας του Endgame. Ανάμεσά τους και ο ισχυρισμός πως η Μέγκαν Μαρκλ δεν θέλει να επιστρέψει στην Αγγλία επειδή αρνείται «να βουτήξει ξανά στη σαπουνόπερα».

Ορισμένες από τις πιο εκρηκτικές αποκαλύψεις είναι και η πιθανή αναζωπύρωση της διαμάχης περί ρατσισμού που είχε προκύψει μετά τη συνέντευξη του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στην Όπρα Γουίνφρεϊ το 2021.

Η Μέγκαν Μαρκλ είχε υποστηρίξει πως ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας είχε μιλήσει για το πόσο σκούρο μπορεί να είναι το χρώμα του δέρματος του Άρτσι μόλις γεννηθεί.

Η εφημερίδα Sun αναφέρει, ωστόσο, ότι ένα δεύτερο μέλος του διευρυμένου βασιλικού κύκλου, που μπορεί να μην είνει μέλος της ίδιας της βασιλικής οικογένειας, έκανε επίσης παρόμοια σχόλια.

Τα ονόματά τους δεν αναφέρονται στο νέο βιβλίο του Omid Scobie «Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival». Ισχυρίζεται, ωστόσο, πως γνωρίζει ποια είναι τα δύο πρόσωπα, αλλά δεν μπορεί να τα κατονομάσει υπό τον φόβο νομικών αντιποίνων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Είτε σας αρέσει η δουλειά μου είτε την απεχθάνεστε, το μόνο που ζητώ είναι ότι αν διαβάζετε το ρεπορτάζ για το τι υποτίθεται ότι περιλαμβανει το βιβλίο Endgame, παρακαλώ διαβάστε το ίδιο το βιβλίο», σημείωσε χαρακτηριστικά σε tweet του.

Whether you like my work or loathe it, all I ask is that if you are reading coverage about what’s supposedly inside #ENDGAME, please also read the book itself. Incorrect and bad translations, snippets without context, leaks etc. do not tell the full or accurate story. Thank you

— Omid Scobie (@scobie) November 24, 2023