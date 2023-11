Ο πρίγκιπας Χάρι δεν θέλει να ξαναζήσει τις τελευταίες στιγμές της Νταϊάνα στο Crown

Μπορεί να έχει παρακολουθήσει προηγούμενες σεζόν της δημοφιλούς σειράς «The Crown», ωστόσο ο πρίγκιπας Χάρι θα αποφύγει την έκτη και τελευταία σεζόν της δημοφιλούς σειράς.

Δεδομένου του περιεχομένου του έκτου κύκλου του The Crown, που παρουσιάζει τις τελευταίες στιγμές της ζωής της πριγκίπισσας Νταϊάνα, ο πρίγκιπας Χάρι δεν θα παρακολουθήσει τη σειρά, όπως γίνεται γνωστό.

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ παίρνουν αποστάσεις από τη νέα βιογραφία

Αυτό οφείλεται στην ευαίσθητη φύση του περιεχομένου για τον πρίγκιπα Χάρι, καθώς παρουσιάζεται η ζωή και ο θάνατος της αείμνηστης πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο Deadline και μεταφέρει η Dailymail, o πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν Μαρκλ, που επωφελούνται από μια συμφωνία εκατομμυρίων με το Netflix, δεν έχουν αρνητικά συναισθήματα για τους δημιουργούς του «The Crown» και την απόφασή τους να καλύψουν τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Από την άλλη πλευρά, το παλάτι του Μπάκιγχαμ αρνήθηκε να σχολιάσει για τον έκτο κύκλο της σειράς «The Crown» που έχει δεχθεί έντονες επικρίσεις για τις ανακρίβειές της.

Για τη σειρά δεν ζητήθηκε η γνώμη του πρίγκιπα Χάρι ούτε είδε τα επεισόδια πριν να βγουν στον αέρα της πλατφόρμας του Netflix.

Αποστασιοποιούνται από τις νέες αποκαλύψεις

Στο μεταξύ, άνθρωποι από το περιβάλλον του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ επισημαίνουν πως το ζευγάρι δεν είχε καμία σχέση με τις αποκαλύψεις μιας νέας βιογραφίας που αναφέρει όσα προηγήθηκαν του θανάτου της βασίλισσας Ελισάβετ.

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ τηρούν τις αποστάσεις τους από τη βιογραφία «Endgame: Ιnside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival» του Omid Scobie.

Στο νέο του βιβλίο ο Omid Scobie υποστηρίζει πως ο πρίγκιπας Χάρι κρατήθηκε στο σκοτάδι σχετικά με την κατάσταση της υγείας της γιαγιάς του βασίλισσας Ελισάβετ στις τελευταίες της ημέρες.

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ «αρνούνται κατηγορηματικά» την οποιαδήποτε σύνδεσή τους με τις αποκαλύψεις στο νέο βιογραφικό βιβλίο.

Αρνούνται μάλιστα, σύμφωνα με την DailyMail, πως ο Omid Scobie, που έγραψε την κολακευτική βιογραφία τους «Finding Freedom», είναι μέρος του στρατοπέδου των Σάσεξ.

Ήταν το 2021 που η Μέγκαν Μαρκλ αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη στο Ανώτατο Δικαστήριο για τους ισχυρισμούς της πως δεν συνεργάστηκε για το «Finding Freedom».