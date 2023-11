Λωρίδα της Γάζας: Εντυπωσιακό βίντεο με μαχητή των Ταξιαρχιών Αλ Κασάμ να τοποθετεί βόμβα σε ισραηλινό τανκ

Οι Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ, ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς, έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο όπου, σύμφωνα με τις ίδιες, φαίνεται μαχητής να τοποθετεί βόμβα σε ισραηλινό τανκ στη Λωρίδα της Γάζας και στη συνέχεια να απομακρύνεται για να την ενεργοποιήσει.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το τανκ διαθέτει αναδιπλούμενη υποδοχή όπλου που «μαζεύεται» όταν πλησιάζει ο μαχητής των Αλ Κασάμ.

Οι επιθέσεις και από τις δύο πλευρές συνεχίζονται αμείωτες μέχρι την έναρξη της κατάπαυση του πυρός





H βόμβα τοποθετήθηκε σε σημείο που θα προκαλούσε ζημιά και στο προσωπικό.

Λίγες ημέρες νωρίτερα μαχητής τοποθετεί νάρκη σε τανκ με εντελώς γυμνά χέρια.

Ο μαχητής φορούσε κάμερα στον εξοπλισμό του και κατέγραψε τι συνέβη. Λίγες ημέρες νωρίτερα, μαχητής γνωστός με το προσωνύμιο «το φάντασμα της Γάζας» άφησε νάρκη πάνω σε τανκ, την ενεργοποίησε και έτρεξε να καλυφθεί.

Ενώ είναι εμφανείς οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα τεθωρακισμένα των Ισραηλινών σε συνθήκες αντάρτικου πόλεων και από το παρακάτω βίντεο.

⚡️Hamas releases video showing their fighters targeting Israeli tanks and positions in Gaza pic.twitter.com/O2wbS8nBr5

— War Monitor (@WarMonitors) November 22, 2023