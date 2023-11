Σαμ Άλτμαν: Η αποπομπή, το παρασκήνιο και το άγνωστο μέλλον της OpenAI

Η OpenAI έδιωξε απροσδόκητα τον συνιδρυτή της εταιρείας Σαμ Άλτμαν από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, λέγοντας ότι δεν ήταν «σταθερά ειλικρινής στις επικοινωνίες του» μετά από μια σειρά συγκρούσεων σχετικά με την κατεύθυνση της εταιρείας με ορισμένα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης.

Η startup ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι το διοικητικό της συμβούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ενέργειες του Άλτμαν, τις οποίες ωστόσο δεν διευκρίνισε, «εμπόδιζαν την ικανότητά του να ασκεί τις αρμοδιότητές του». Η δήλωση της εταιρείας, ασυνήθιστα ειλικρινής για μια τέτοια κατάσταση, ανέφερε: «Το διοικητικό συμβούλιο δεν έχει πλέον εμπιστοσύνη στην ικανότητά του να συνεχίσει να ηγείται της OpenAI».

Σε ανάρτησή στο X αργά το βράδυ της Παρασκευής, ο Γκρεγκ Μπρόκμαν, πρόεδρος της OpenAI και ένας εκ των συνιδρυτών, δήλωσε ότι ο ίδιος και ο Άλτμαν ήταν «σοκαρισμένοι και λυπημένοι από αυτό που έκανε το διοικητικό συμβούλιο».

Sam and I are shocked and saddened by what the board did today.

Let us first say thank you to all the incredible people who we have worked with at OpenAI, our customers, our investors, and all of those who have been reaching out.

We too are still trying to figure out exactly…

