ΗΠΑ: Επενδύουν σε αυτόνομα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης με απώτερο στόχο την Κίνα

Το πρόγραμμα Replicator, κάτι που μπορεί να μεταφραστεί ως ο Αντιγραφέας, είναι το πρόγραμμα της Αμερικής για τις επόμενες δεκαετίες που φέρνει τα αυτόνομα συστήματα και την τεχνητή νοημοσύνη στην κορυφή των εξοπλιστικών προγραμμάτων.

Από την παρουσίασή του στα τέλη Αυγούστου από την αναπληρώτρια υπουργό Εθνικής Άμυνας των ΗΠΑ την Κάθλιν Χικς, έγινε σαφές πως ο μεγάλος στόχος δεν είναι μόνο η αντιμετώπιση της Κίνας με την γρηγορότερη υιοθέτηση προγράμματος αυτοκινούμενων drone.

Αλλά η παραμονή ως υπερδύναμη για πολλές δεκαετίες ακόμα.

Για δεκαετίες, η επιλογή του πολιτικοστρατιωτικού συμπλέγματος των ΗΠΑ ήταν να επενδύον σε λίγα και τρομαχτικά όπλα υψηλής τεχνολογίας. Όμως δύο πόλεμοι, ο Ρωσοουκρανικός και ο βομβαρδισμός του Ισραήλ στην Γάζα δείχνουν πως πλέον οι πόλεμοι θα γίνονται με γρήγορο internet και απλά σχεδόν οικιακά προϊόντα τεχνολογίας.

Για δεκαετίες μετά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο ο αμερικανικός στρατός πόνταρε σε ακριβά, εκλεκτά συστήματα, που κατασκευάζονται σε μικρότερους αριθμούς και συχνά προβληματικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα F-35. Αν με τα χρήματα ενός F-35 μπορείς να φτιάξεις ένα σμήνος από χιλιάδες drone και ταυτόχρονα γλιτώνεις και τα 45.000€ ανά ώρα πτήσης;

Αν μπορείς χωρίς να διακινδυνέψεις ζωές στρατιωτών, να κερδίσεις έναν πόλεμο τι θα προτιμήσεις; Αν μάλιστα τα σμήνη σου, περιπολούν, φορτίζουν και δρουν με βάση τον προγραμματισμό τους και απλά απαιτούν μια βάρδια ελέγχου υπηρεσίας;

Αυτά είναι τα πλεονεκτήματα χωρίς να χρειαστεί να αναφερθεί η βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης στην ανάλυση και στα σενάρια πολέμου βάσει των δυνατοτήτων δύο χωρών…

Στόχος του Replicator είναι η ενσωμάτωση αναδυόμενων τεχνολογιών στο επιχειρησιακό πλαίσιο του στρατού.

Ο αντιγραφέας και η εστίαση σε αυτόνομα συστήματα με ελκυστική συμπεριφοράς σε όλους τους τομείς, ακουμπά τις αλλαγές που έφεραν οι δύο πόλεμοι: Τις γεωπολιτικές ισορροπίες και την αυξανόμενη τεχνολογική ετοιμότητα. Αν με ένα κλάσμα του κόστους, οι πολιτοφυλακές του Ιράκ πραγματοποιούν επιθέσεις με drone στα στρατόπεδα των ΗΠΑ, αργά ή γρήγορα θα κερδίσουν. Αν το Ιράν έχει εξάγει την τεχνολογία drone μέχρι και στην Υεμένη, τότε η Κίνα μπορεί να κάνει θαύματα. Η Κίνα είναι αυτή που πουλάει εξαρτήματα drone τόσο στην Ρωσία όσο και στην Ουκρανία!

Αλλά επειδή έχει απαγορεύσει την εξαγωγή στις δύο χώρες, αυτές τα αγοράζουν μέσω τρίτων χωρών.

Η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική και η αυτονομία κινήσεων, φόρτισης και αποφάσεων μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, έχουν ωριμάσει σε σημείο που μπορούν να ενσωματωθούν με ασφάλεια και αξιοπιστία στις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Η Κάθλιν Χικς αναπληρώτρια υπουργός Άμυνας, στον λόγο με τον οποίο παρουσίασε τα σχέδια για το Replicator και την χρήση ενάντια στην Κίνα, δήλωσε:

«Πολλές εφαρμογές είναι όχι μόνο επαρκώς ώριμες αλλά και όλο και πιο προσιτές – κυρίως επειδή οι πρωταρχικοί οδηγοί μεγάλου μέρους της υποκείμενης τεχνολογίας δεν είναι στρατιωτικά ή κυβερνητικά ερευνητικά ιδρύματα, αλλά μάλλον ο ακαδημαϊκός και ο ιδιωτικός τομέας. Οι τεχνολογίες αυτές δεν είναι απλώς οικονομικά αποδοτικές.

Αντίθετα, είναι συχνά γενικής χρήσης, αν όχι διπλής χρήσης, με πολλές από αυτές να είναι σχεδόν έτοιμες για χρήση κατευθείαν από το ράφι. Αυτή η προσβασιμότητα και η οικονομική προσιτότητα προσφέρουν στους στρατούς περισσότερο χώρο για πειραματισμό, προωθώντας την τακτική καινοτομία.

Για να είμαστε σαφείς, η Αμερική εξακολουθεί να επωφελείται από πλατφόρμες που είναι μεγάλες, εκλεκτές, ακριβές και λίγες. Αλλά ο Replicator θα δώσει ώθηση στην πρόοδο της πολύ αργής μετατόπισης της αμερικανικής στρατιωτικής καινοτομίας προς την αξιοποίηση πλατφορμών που είναι μικρές, έξυπνες, φθηνές και πολλές.

Τώρα, αν είστε κυνικός – ή απλά ρεαλιστής – αν σκέφτεστε, έλα ρε αναπληρώτρια! Εδώ μιλάμε για το Πεντάγωνο! Είσαι πολύ αργή! Δεν σας κατηγορώ. Επειδή είμαι βαθιά, προσωπικά εξοικειωμένη με σχεδόν κάθε τρελό ελάττωμα του συστήματός μας.

Αλλά ξέρω επίσης ότι όταν είναι η κατάλληλη στιγμή, και όταν εφαρμόζουμε αρκετή ηγεσία, ενέργεια, ταχήτητα και βαθιά εστίαση, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αυτό κάνει η Αμερική.

Στο υπουργείο Άμυνας πετυχαίνουμε πάντα μέσω της ομαδικής εργασίας. Το Replicator δεν θα είναι διαφορετικό:

Από τη στενή συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών, μη παραδοσιακών και παραδοσιακών αμυντικών εταιρειών,

μέχρι τη συνεργασία και την ενσωμάτωση με συμμάχους και εταίρους,

μέχρι τη διαρκή συνεργασία μας με το Κογκρέσο, το οποίο έχει την ευκαιρία να αποτελέσει βασικό παράγοντα για την παροχή δυνατοτήτων στον πολεμιστή με ταχύτητα και κλίμακα.

