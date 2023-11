«Δάκρυσε» το Μάντσεστερ: Το «αντίο» στον θρύλο Σερ Μπόμπι Τσάρλτον (pics, vids)

Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 86 ετών ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Εθνικής Αγγλίας Μπόμπι Τσάρλτον.

Ο πρώην παίκτης των «κόκκινων διαβόλων» έφερε μεγάλη θλίψη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο αφήνοντας πίσω του 1 Παγκόσμιο Κύπελλο, 3 πρωταθλήματα Αγγλίας, 2 Σούπερ Καπ Αγγλίας και 1 Ballon D’or. Σήμερα (13/11), πραγματοποιήθηκε η κηδεία του, με ποδοσφαιρικό και μη κόσμο να είναι παρών.

Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε τον σπουδαίο Σερ Μπόμπι Τσάρλτον

Στα αρνητικά, η οικογένεια Γκλέιζερ αποφάσισε να μην παραστεί στο τελευταίο «αντίο» σε μια από τις κορυφαίες μορφές του αγγλικού ποδοσφαίρου, φοβούμενη αντιδράσεις των οργανωμένων φιλάθλων, οι οποίοι μήνες τώρα ζητούν την αποχώρηση τους από την αγαπημένη τους ομάδα.

Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον ξεχώρισε ανάμεσα στο πλήθος κόσμου που έδωσαν το παρών στον καθεδρικό ναό του Μάντσεστερ για να αποχαιρετήσουν τον Τσάρλτον, όπως και ο εκτελεστικός διευθυντής της Γιουνάιτεντ, Ντέιβιντ Γκιλ, μαζί με ποδοσφαιριστές διαφορετικών εποχών.

Footballing legends and royalty remember Sir Bobby Charlton at the former Man Utd player’s funeral ❤️ pic.twitter.com/gzl10AvXxY — Football on TNT Sports (@footballontnt) November 13, 2023

Παλαίμαχοι της Γιουνάιτεντ όπως οι Πολ Σκόουλς, Μπράιαν Ρόμπσον, Ρόι Κιν, Στιβ Μπρους, Πίτερ Σμάιχελ, Άντι Κόουλ και Άλεξ Στέπνι τίμησαν με την παρουσία τους τον Άγγλο θρύλο, όπως και παίκτες της τωρινής ομάδας που εκπροσώπησαν το σήμερα του συλλόγου (Μαγκουάιρ, Σο και Έβανς).

Την ίδια στιγμή, άνθρωποι από τις υψηλότερες θέσεις του ποδοσφαίρου, όπως ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, αλλά και ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ με την ιδιότητα του προέδρου της FA, τίμησαν με την παρουσία τους τη μνήμη του Τσάρλτον.

Το φέρετρο του πέρασε και μπροστά από το «Ολντ Τράφορντ» στο δρόμο προς την τελευταία του κατοικία, με πλήθος κόσμου να συγκεντρώνεται για να αποδώσει φόρο τιμής στον θρύλο του βρετανικού ποδοσφαίρου.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

Paying their respects to the late Sir Bobby Charlton. 🩷 pic.twitter.com/nifa2Dp2df — BBC Sport (@BBCSport) November 13, 2023

Man United fans showed their respect for Sir Bobby Charlton in his funeral procession.#MUFC pic.twitter.com/MOvAoAUmsC — Anshumaan Singh 🇮🇳 (@Anshum1958) November 13, 2023

Football remembers Sir Bobby Charlton ❤️ pic.twitter.com/87tqCUsfHJ — Football on TNT Sports (@footballontnt) November 13, 2023