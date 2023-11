Δύο σειρές για binge-watching που δεν θα χάσεις επεισόδιο!

Πόσο σκληρή είναι η πραγματικότητα μέσα στην κουζίνα ενός εστιατορίου; Γνωρίζεις ότι μελέτη του 2015 έδειξε ότι ο χώρος της εστίασης έχει από τα υψηλότερα ποσοστά διαταραχών και χρήσης ουσιών λόγω της πίεσης και του άγχους; Δεν είναι τυχαίο που στη σειρά The Bear που κέρδισε κριτικούς και κοινό πέρσι (συνεχίζει ακάθεκτη και φέτος), η γνωστή παγκοσμίως f-word ακούγεται κατά μέσο όρο κάθε 34 δευτερόλεπτα… Και αυτό βέβαια όχι τυχαία αφού η ιστορία μας διαδραματίζεται σε ένα οικογενειακό εστιατόριο, σε μία αμερικάνικη γειτονιά.

Αλλά ας το πάμε από την αρχή γιατί αυτή τη σειρά πραγματικά πρέπει να τη δεις.

Ήταν κοντά στα τέλη Ιουνίου του 2023 όταν η κωμική-δραματική τηλεοπτική σειρά The Bear έκανε πρεμιέρα στο Hulu και στην Ελλάδα μέσα από το Disney+. Πρωταγωνιστής ο Carmen «Carmy» Berzatto, ένας νεαρός, βραβευμένος σεφ που επιστρέφει στη γενέτειρά του, το Σικάγο, για να διαχειριστεί τη χαοτική κουζίνα στο dining του αποθανόντος αδελφού του. Σκέψου λοιπόν να έχεις τα skills και την εμπειρία από τα καλύτερα εστιατόρια του κόσμου και ξαφνικά να βρεθείς σε ένα παραδοσιακό τοπικό εστιατόριο, προσδοκώντας να το μεταμορφώσεις… Η δυνατή ιστορία με τις καταπληκτικές ερμηνείες, την άρτια σκηνοθεσία και τον ωμό ρεαλισμό ενός κανονικού εστιατορίου θα σε κάνει να μην θες να ξεκολλήσεις.

Σκέψου ότι ο εκπληκτικός Jeremy Allen White πήρε Χρυσή Σφαίρα Καλύτερου Α΄ ανδρικού ρόλου, η σειρά ήταν υποψήφια για 13 Primetime Emmys και έχει ήδη μαζέψει πάνω από 10 βραβεία. “Thank you chef” λοιπόν και έχε στο νου σου ότι όλα όσα βλέπεις γίνονται πραγματικά. Οι ηθοποιοί έγιναν κανονικοί μάγειρες για τις ανάγκες της σειράς (δεν ντουμπλάρεται καμία σκηνή από κάποιον πραγματικό σεφ), ο πρωταγωνιστής παρακολούθησε μαθήματα μαγειρικής και βρέθηκε μαθητευόμενος δίπλα στον Michelin star-rated σεφ Pasjoli.

Η ιστορία έχει βασιστεί σε ένα μυθικό ιταλικό dining/σαντουιτσάδικο κατ’εμάς, του Σικάγο, το Mr. Beef. Από αυτό βασικά εμπνεύστηκε ο δημιουργός της σειράς Christopher Storer, που ήταν συχνός θαμώνας και φίλος του γιου του ιδιοκτήτη.

Και επειδή “Every second counts”, ξεκίνησε σήμερα κιόλας τον πρώτο κύκλο, γιατί έχει και δεύτερο. Πού; Μα φυσικά στο Vodafone TV που φέτος για πρώτη φορά σου προσφέρει τη μεγαλύτερη λίστα πολυβραβευμένων σειρών σε ένα μέρος, μαζί.

Για όσους κοιτάνε αξιολογήσεις, σκοράρει 8.6 στο imdb.com. Ξέρετε εσείς.

“Sicily can be very seductive” και η αλήθεια είναι ότι ήρθε η ώρα να πάμε ένα ταξίδι.

Μία ακόμα πρόταση από τις ωραίες που μας έχει συνηθίσει η ΗΒΟ ακούει στο όνομα THE WHITE LOTUS. Όπου το White έρχεται από το όνομα του δημιουργού Mike White (τον γνωρίσαμε από τη δραματική σειρά Enlightened) και το Lotus, όχι από το αυτοκίνητο, αλλά από τη δική μας μυθολογία και το νησί των Λωτοφάγων (…και ό,τι συμβολίζει αυτό). Πρόκειται για μία σκοτεινή κωμωδία που εξελίσσεται σε ένα τροπικό θέρετρο της Χαβάης στον πρώτο κύκλο και αντίστοιχα στην όμορφη Σικελία στον δεύτερο. Κοινός παρονομαστής οι αλληλεπιδράσεις υπαλλήλων και καλεσμένων σε ένα πλαίσιο πολλών και διαφόρων ψυχοκοινωνικών δυσλειτουργιών. Πώς θα πάει αυτό; Μέσα στην τρέλα που στην εξέλιξη της ιστορίας πασπαλίζεται κάθε φορά με μυστήρια, επιπλέον πάθη και λάθη. Αυτά συνήθως πάνε μαζί. Αν σου αρέσει λοιπόν η σάτιρα και βαριέσαι την κανονικότητα, αυτή η σειρά θα σε συναρπάσει. Αν είσαι φαν του ΤΙΚ ΤΟΚ επίσης, ψάξε στα trend τις ατάκες της απολαυστικής Τζένιφερ Κούλιτζ.

Καθόλου τυχαίο που η σειρά συμπεριλήφθηκε στη λίστα του Αμερικανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου με τα δέκα καλύτερα προγράμματα του 2021-2022, ενώ έλαβε διάφορες διακρίσεις, μεταξύ των οποίων δέκα Primetime Emmy Awards και δύο Χρυσές Σφαίρες!

Χάριν ιστορίας, ο αρχικός σχεδιασμός ανέφερε μία σειρά από έξι μέρη που λόγω της μεγάλης επιτυχίας, τελικά έκανε και δεύτερη σεζόν, με την τρίτη να λέγεται ότι θα λάβει χώρα στην Ταϊλάνδη.

Διαθέσιμοι και οι 2 κύκλοι αποκλειστικά στην Ελλάδα στο Vodafone TV.

