Συγκινητικό βίντεο: Πάρτι γενεθλίων υπό τον ήχο των βομβαρδιστικών στη Γάζα

Στιγμές της παλιάς τους ζωής, ξεχνώντας για μερικά δευτερόλεπτα τη φρίκη του πολέμου, αναζητούν οικογένειες εν μέσω ισραηλινών βομβαρδισμών κατά στόχων της Χαμάς.

Το γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο όπου μια μητέρα διοργανώνει οικογενειακό πάρτι για τα γενέθλια της κόρης στη Γάζα.

Το βίντεο αναρτήθηκε στον ιστότοπο Quds News Network και όπως φαίνεται σε αυτό όλη η οικογένεια τραγουδά στην μικρή που έχει τα γενέθλια της.

Στο βάθος ακούγονται ήχοι από αεροπλάνα και βόμβες, με τα παιδιά να στρέφουν τα βλέμματά τους.

Παρόλα αυτά η μητέρα συνεχίζει χαμογελαστή να τραγουδά και να χτυπά παλαμάκια σαν μην συμβαίνει τίποτα.

A Palestinian family in #Gaza defy Israeli bombardment from the air, land and sea and celebrate their daughter’s birthday. pic.twitter.com/ZPN0tjdKJP

— Quds News Network (@QudsNen) November 3, 2023