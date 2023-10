Πόλεμος Ισραήλ – Χαμάς: Παρίστανε τη νεκρή για τρεις ώρες για να γλιτώσει από το μακελειό σε φεστιβάλ

Τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε κατά την ένοπλη επίθεση της Χαμάς σε φεστιβάλ στο Ισραήλ περιγράφει μια γυναίκα που αναγκάστηκε να προσποιηθεί τη νεκρή για να γλιτώσει.

Η Gili Yoskovich κρύφτηκε κάτω από ένα δέντρο, τρέμοντας ολόκληρη για τρεις ώρες ενώ οι σφαίρες έπεφταν βροχή γύρω της. Οι μαχητές της Χαμάς άνοιξαν πυρ το πρωί του Σαββάτου σε φεστιβάλ κοντά στο Kibbutz Re’im, κοντά στη Λωρίδα της Γάζας.

Η νεαρή μητέρα συγκλονίζει περιγράφοντας πώς οι μαχητές της Χαμάς πήγαιναν από δέντρο σε δέντρο, στον χώρο που γινόταν το φεστιβάλ και σκότωναν αδιακρίτως.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η Gili κρύφτηκε σε ένα δέντρο και έμεινε εκεί μέχρι που άκουσε ανθρώπους να μιλούν εβραϊκά και σώθηκε από Ισραηλινούς στρατιώτες.

«Σκεφτόμουν “εντάξει, θα πεθάνω, απλά συνέχισε να αναπνέεις και κλείσε τα μάτια σου”» περιγράφει, μιλώντας στο BBC.

Πλάνα που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν πώς το φεστιβάλ μετατράπηκε σε τόπο τραγωδίας. Άνθρωποι που διασκέδαζαν έτρεχαν πανικόβλητοι όταν ένοπλοι μαχητές της Χαμάς άρχισαν να πυροβολούν και να απαγάγουν όποιον έβρισκαν μπροστά τους.

Όπως λέει η Gili, είχαν ένα φορτηγάκι από το οποίο προμηθεύονταν όπλα για να συνεχίζουν την επίθεση και έμειναν στην περιοχή για τρεις ώρες.

Την πλησίασαν σε απόσταση αναπνοής. Ξάπλωσε στο έδαφος και σκεπτόταν τα παιδιά της και ότι «δεν ήταν η ώρα της να πεθάνει ακόμα.

Τρεις ώρες αργότερα, άρχισε να ακούει εβραϊκά και κατάλαβε ότι είχαν φτάσει στρατιώτες. «Περπατούσα με τα χέρια μου ψηλά για να καταλάβουν ότι δεν είμαι τρομοκράτης και τότε κάποιος με έβαλε σε ένα αυτοκίνητο» λέει.

«Ήμουν η πρώτη που βγήκα από το γήπεδο. Άλλοι χρειάστηκε να περιμένουν ακόμα περισσότερες ώρες» καταλήγει η Gili.

