Ισραήλ: Διασκέδαζαν σε μουσικό φεστιβάλ και τις απήγαγαν – Σοκαριστικά βίντεο και μαρτυρίες

Σοκαριστικές είναι οι ιστορίες για τα άτομα που απήχθησαν από τις δυνάμεις της Χαμάς, την ώρα των ένοπλων επιθέσεων κατά Ισραηλινών, που γίνονται γνωστές μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα.

Κεντρικά πρόσωπα είναι γυναίκες, που έπεσαν στα χέρια των μαχητών της Χαμάς και είτε αγνοούνται, είτε θεωρούνται νεκρές σύμφωνα με τα δεδομένα που καταγράφονται σε βίντεο και φωτογραφίες -τα οποία ωστόσο δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ορισμένες γυναίκες που έπεσαν θύματα απαγωγής βρίσκονταν σε ένα μουσικό φεστιβάλ, όταν έγινε η επίθεση των μαχητών της Χαμάς.

Θύμα των βίαιων συγκρούσεων φέρεται να έπεσε η 30χρονη Shani Louk, η οποία εμφανίζεται πιθανότατα νεκρή ή βαρύτατα τραυματισμένη στην καρότσα ενός αγροτικού οχήματος που οδηγούν οι μαχητές της Χαμάς.

Άνθρωποι που γνωρίζαν την 30χρονη Γερμανοισραλινή την «ταυτοποίησαν» από τα χαρακτηριστικά τατουάζ που είχε στα πόδια της και τα οποία φαίνονται στο βίντεο που κάνει το γύρο του Διαδικτύου.

Σε ένα άλλο βίντεο από την εισβολή της Χαμάς στα ισραηλινά εδάφη, διακρίνεται μια άλλη νεαρή κοπέλα, η οποία ζητά βοήθεια την ώρα που οι απαγωγείς της την απομακρύνουν από τους δικούς της με μηχανή.

Noa was partying in the south of Israel in a peace music festival when Hams terrorists kidnapped her and dragged her from Israel into Gaza.

Noa is held hostage by Hamas.

She could be your daughter, sister, friend.#BringBackOurFamily pic.twitter.com/gi2AStVdTQ

— Hen Mazzig (@HenMazzig) October 7, 2023