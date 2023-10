Ισραήλ: Η στιγμή που πύραυλος «ισοπεδώνει» πύργο στη Γάζα ενώ είναι live δημοσιογράφος

Εκτός ελέγχου είναι η κατάσταση στο Ισραήλ μετά την αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς με ενόπλους να διασχίζουν τα σύνορα και ομοβροντία ρουκετών να εκτοξεύεται από τη Λωρίδα της Γάζας, και το Ισραήλ να απαντάει με την «Επιχείρηση Σιδερένια Σπαθιά» και σφυροκόπημα.

Μάλιστα σοκαριστική είναι η στιγμή που ισραηλινός πύραυλος χτυπάει έναν πύργο στο κέντρο της πόλης Γάζας την ώρα μάλιστα που είναι στον αέρα η ανταποκρίτρια του Al Jazeera, Γιούμα Ελ Σαΐντ.

Την ώρα που η δημοσιογράφος είναι έτοιμη να μεταδώσει το ρεπορτάζ της ακούγεται ένας εκκωφαντικός ήχος ακριβώς πίσω της. Σε βίντεο φαίνεται η έκρηξη και διακρίνεται πυκνός καπνός να βγαίνει από τον πύργο και να καλύπτει.

Μάλιστα ακούγεται και το ουρλιαχτό της δημοσιογράφου, η οποία σε κατάσταση πανικού προσπαθεί να καταλάβει τι έχει συμβεί.

Εκείνη τη στιγμή ο παρουσιαστής κρατώντας την ψυχραιμία του καλεί την ανταποκρίτρια να καλυφθεί. «Γιούμα σε παρακαλώ καλύψου. Αν είσαι σε μία ασφαλή θέση σε παρακαλώ εξήγησέ μας τι συμβαίνει. Εάν δεν είσαι σε κατάσταση να μας το εξηγήσεις με ασφάλεια σε παρακαλώ πήγαινε σε ασφαλή θέση», λέει χαρακτηριστικά.

«Είναι όλα εντάξει. Ήταν μία πυραυλική επίθεση σε ένα παλαιστινιακό πύργο στο κέντρο της Γάζας», λέει η ανταποκρίτρια ενώ ακούγεται να ανασάνει με δυσκολία.

Watch the moment Israeli fighter jets strike Palestine Tower behind Al Jazeera’s Youmna El Sayed as she reports live from Gaza ⤵️ pic.twitter.com/dXHVRJiCOC

— Al Jazeera English (@AJEnglish) October 7, 2023