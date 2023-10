Επιθέσεις του Ισραήλ σε νοσοκομεία καταγγέλλουν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα – «Νεκροί νοσοκόμα κι οδηγός»

Στην καταγγελία πως οι δυνάμεις του Ισραήλ χτύπησαν το ινδονησιακό νοσοκομείο και ένα ασθενοφόρο μπροστά από το νοσοκομείο Νάσερ στη νότια Γάζα προχώρησαν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ανθρωπιστική οργάνωση με ανάρτησή της στο X (πρώην Twitter) από την επίθεση σκοτώθηκαν μια νοσοκόμα κι ένας οδηγός ασθενοφόρου, ενώ αρκετοί είναι οι τραυματίες.

«Μετά την κλιμάκωση ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Λωρίδα της Γάζας, οι δυνάμεις του Ισραήλ χτύπησαν το ινδονησιακό νοσοκομείο και ένα ασθενοφόρο μπροστά από το νοσοκομείο Νάσερ στη νότια Γάζα. Από τα χτυπήματα σκοτώθηκαν μια νοσοκόμα, ένας οδηγός ασθενοφόρου, τραυμάτισαν αρκετούς και κατέστρεψαν έναν σταθμό οξυγόνου», αναφέρει χαρακτηριστά η ανάρτηση.

Following the escalation between Israel and Gaza, Israeli forces struck the enclave’s Indonesian hospital and an ambulance in front of Nasser Hospital in southern Gaza. The strikes killed one nurse, one ambulance driver, injured several and damaged an oxygen station.

— MSF International (@MSF) October 7, 2023