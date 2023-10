Ισραήλ: Επικοινωνία Μπάιντεν – Νετανιάχου μετά την επίθεση της Χαμάς – «Εξέφρασα την υποστήριξη των ΗΠΑ»

Επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, μετά την επίθεση που εξαπέλυσε η ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς, σε μια αιφνιδιαστική κίνηση με ενόπλους να διασχίζουν τα σύνορα και ομοβροντία ρουκετών να εκτοξεύεται από τη Λωρίδα της Γάζας.

«Σήμερα μίλησα με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, σχετικά με τις φρικτές τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ. Εξέφρασα την υποστήριξή μας και επανέλαβα την ακλόνητη δέσμευσή μας στην ασφάλεια του Ισραήλ. Εγώ και η Τζιλ εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες που έχασαν τους αγαπημένους τους», έγραψε ο Μπάιντεν στο X (πρώην Twitter).

Today, I spoke with @IsraeliPM about the appalling Hamas terrorist attacks in Israel. I offered our support and reiterated my unwavering commitment to Israel’s security. @FLOTUS and I express our heartfelt condolences to the families who have lost loved ones.

Ακόμα όπως υπογραμμίζει η ανακοίνωση που εξέδωσε ο Λευκός Οίκος, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ με τον με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Τζο Μπάιντεν «προειδοποιεί οποιονδήποτε παράγοντα εχθρικό προς το Ισραήλ που επιδιώκει να εκμεταλλευτεί την κατάσταση».

«Κατέστησα σαφές στον πρωθυπουργό Νετανιάχου ότι είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε όλα τα κατάλληλα μέσα για να στηρίξουμε την κυβέρνηση και τον λαό του Ισραήλ», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ «προειδοποιούν ενάντια σε οποιοδήποτε άλλο παράγοντα εχθρικό προς το Ισραήλ που επιδιώκει να εκμεταλλευτεί αυτή την κατάσταση», τόνισε.

«Δεν υπάρχει ποτέ καμία δικαιολογία για την τρομοκρατία. Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να υπερασπίζεται τον εαυτό του και τον λαό του», συμπλήρωσε.

Νωρίτερα ο Λευκός Οίκος σε σύντομη δήλωση, ανέφερε πως ο Τζο Μπάιντεν «ενημερώθηκε» από τους συμβούλους εθνικής ασφάλειας για την «τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς» κατά του Ισραήλ και συνεχίζει να παρακολουθεί την κατάσταση.

Το Ισραήλ, μια χώρα με την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πολύ στενοί σύμμαχοι, και η Λωρίδα της Γάζας βρέθηκαν σήμερα ξανά σε πόλεμο μετά την έναρξη μιας αιφνιδιαστικής στρατιωτικής επίθεσης από τη Χαμάς, με χιλιάδες ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν στο ισραηλινό έδαφος, με διείσδυση μαχητών της και με Ισραηλινούς να έχουν συλληφθεί αιχμάλωτοι.

Ο αιματηρός απολογισμός αυξάνεται συνεχώς. Οι νεκροί Ισραηλινοί είναι τουλάχιστον 100 ενώ στη Γάζα έχουν σκοτωθεί από την ισραηλινή επιδρομή 200 άτομα, στην «Επιχείρηση Σιδερένια Σπαθιά», όπως την ονόμασε το Τελ Αβίβ.

Οι ΗΠΑ καταδικάζουν τις επιθέσεις της Χαμάς και στηρίζουν το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπίζεται τον εαυτό του, δήλωσαν νωρίτερα τόσο ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν όσο και ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν.

«Δεν υπάρχει ποτέ καμία δικαιολογία για την τρομοκρατία. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι με την κυβέρνηση και τον λαό του Ισραήλ και εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας για τις ισραηλινές ζωές που χάθηκαν σε αυτές τις επιθέσεις», ανέφερε ο Μπλίνκεν σε δήλωση που κυκλοφόρησε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Θα παραμείνουμε σε στενή επαφή με τους Ισραηλινούς εταίρους μας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του», δήλωσε ο Μπλίνκεν.

«Μέσα στις επόμενες ημέρες το υπουργείο Άμυνας θα εργαστεί για να διασφαλίσει ότι το Ισραήλ έχει ό,τι χρειάζεται για να υπερασπιστεί τον εαυτό του και να προστατεύσει τους αμάχους από την βία χωρίς διάκριση και την τρομοκρατία», τόνισε ο Όστιν από την πλευρά του.

«Καταδικάζουμε απόλυτα τις φρικτές επιθέσεις των τρομοκρατών της Χαμάς απέναντι στο Ισραήλ. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι στην κυβέρνηση και στον λαό του Ισραήλ και εκφράζουμε τα συλλυπητήρια μας για τις ισραηλινές ζωές που έχασαν τις ζωές τους», έγραψε ακόμα ο Μπλίνκεν σε ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter).

We unequivocally condemn the appalling attacks by Hamas terrorists against Israel. We stand in solidarity with the government and people of Israel and extend our condolences for the Israeli lives lost in these attacks.

