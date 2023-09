Ρωσία: Καταρρίψαμε κύμα ουκρανικών drones σε Μπέλγκοροντ και Μπριάνσκ

Το ρωσικό υπουργείο Αμυνας ανακοίνωσε πως τη νύχτα της Τετάρτης προς σήμερα Πέμπτη καταρρίφθηκαν ουκρανικά τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στις παραμεθόριες περιφέρειες Μπριάνσκ και Μπέλγκοροντ, χωρίς σ’ αυτό το στάδιο να κάνει λόγο για θύματα (στη φωτογραφία αρχείου από το X, επάνω, συντρίμμια ουκρανικού drone φλέγονται σε δρόμο της περιφέρειας Μπέλγκοροντ).

Με τέσσερα χωριστά ανακοινωθέντα του, το υπουργείο ανέφερε μέσω Telegram πως έξι drones καταρρίφθηκαν από τις 22:00 ως τις 00:45 (τοπικές ώρες και ώρες Ελλάδας) πάνω από τη δυτική περιφέρεια Μπριάνσκ, η οποία γειτνιάζει με την Ουκρανία.

Ο περιφερειάρχης Αλεξάντρ Μπογκαμάς έκανε λόγο, επίσης μέσω Telegram, περί κατάρριψης έξι ουκρανικών UAVs, στις περιοχές Ουνέτσκι, Μπράσαφσκι, Σταραντούμπσκι και Καρατσέφσκι. Αυτή η τελευταία βρίσκεται πολύ κοντά στην πόλη Μπριάνσκ, πρωτεύουσα της φερώνυμης περιφέρειας. Δεν αναφέρθηκαν θύματα ούτε ζημιές, σύμφωνα με τον κ. Μπογκαμάς.

Νωρίτερα, το ρωσικό υπουργείο Αμυνας έκανε λόγο για άλλο ουκρανικό drone που καταρρίφθηκε στις 21:30 πάνω από την περιφέρεια Μπέλγκοροντ, που γειτονεύει με την ουκρανική περιφέρεια Χαρκίβ.

Ο περιφερειάρχης Βιατσέσλαβ Γκλάντκοφ διευκρίνισε πως αναχαιτίστηκε πάνω από το χωριό Τουλιάνκα, μερικές δεκάδες χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία.

Bryansk region, Russia ❗

Tonight it is loud again 🔊😁

Rus media reported that around 00:10 Moscow time, Russian air defense shot down two drones over the territory. In addition to that, a bit later, they reported air defense systems destroyed another UAV over the territory of… pic.twitter.com/pDtnWp2rP3

— LX (@LXSummer1) September 13, 2023