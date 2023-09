Ρωσία: Πυρκαγιά σε «μη πολιτική εγκατάσταση» από ουκρανική πυραυλική επίθεση στη Σεβαστούπολη

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας εξαπέλυσαν τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες πυραυλική επίθεση εναντίον της Σεβαστούπολης, στη χερσόνησο της Κριμαίας, και η αντιαεροπορική άμυνας της Ρωσίας ενεργοποιήθηκε και ενεπλάκη για να την αποκρούσει, σύμφωνα με τον εγκατεστημένο από τη Μόσχα κυβερνήτη (φωτογραφία, επάνω, από το X).

Ο Μιχαήλ Ραζβαζάγεφ, ο κυβερνήτης στη Σεβαστούπολη, λιμάνι που αποτελεί τη βάση του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας, ανέφερε μέσω Telegram ότι η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά σε «μη πολιτική εγκατάσταση».

«Η φωτιά ξέσπασε ως αποτέλεσμα πυραυλικής επίθεσης»

«Πριν περίπου 20 λεπτά, η Σεβαστούπολη δέχθηκε επίθεση από τους εχθρούς μας. Η αεράμυνα λειτούργησε. Ξέσπασε πυρκαγιά σε μη πολιτική εγκατάσταση στην περιοχή Kilen-Balka. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε ως αποτέλεσμα πυραυλικής επίθεσης», ανέφερε ο κυβερνήτης χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει αντίδραση από το Κίεβο.

Powerful explosions at a shipyard in temporarily Russian occupied Sevastopol, Crimea pic.twitter.com/6dPUN9pMXA — Giorgi Revishvili (@revishvilig) September 13, 2023

⚡️⚡️⚡️ 🇷🇺 SHIPBUILDING PLANT DESTROYED 💥💥💥 It appears that the 🇺🇦 rocket attack on 🇷🇺-occupied Crimea’s South Bay Naval Facility, home of the ship repair/building facility for the 🇷🇺 Black Sea Fleet, has turned the entire base into a fireball 🔥 🔥 🔥 pic.twitter.com/l1IGcHKspp — Jason Jay Smart (@officejjsmart) September 13, 2023

💥💥💥 Large explosions in 🇷🇺-occupied Crimea. ⚡️⚡️ It appears that at least one 🇷🇺 naval facility has been destroyed. ⚡️⚡️ Crimea/Kerch Bridge is closed. pic.twitter.com/mwOia9JKzp — Jason Jay Smart (@officejjsmart) September 13, 2023

💥💥💥 7 EXPLOSIONS IN 🇷🇺-OCCUPIED CRIMEA ⚡️ At least seven explosions have rocked 🇷🇺-occupied Sevastopol, Crimea. 👉 Sevastopol is the home of the 🇷🇺 Black Sea Fleet. ⚡️ The Crimea/Kerch Bridge is closed. ⚡️ Earlier this evening, there were a series of explosions in Moscow. pic.twitter.com/DHbbnvqTxw — Jason Jay Smart (@officejjsmart) September 13, 2023

The fire continues in temporarily Russian occupied Sevastopol, Crimea. The Ukrainian Armed Forces apparently successfuly hit the Russian shipyard there pic.twitter.com/UxOYIBtzv8 — Giorgi Revishvili (@revishvilig) September 13, 2023