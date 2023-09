Ρωσία: Συστήματα αεράμυνας κατέστρεψαν 2 ουκρανικά drones πάνω από την Μπέλγκοροντ

Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν δυο ουκρανικά τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον εναέριο χώρο της περιφέρειας Μπέλγκοροντ τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες, ανακοίνωσε το υπουργείο Αμυνας της Ρωσίας μέσω Telegram (στη φωτογραφία αρχείου, επάνω, συντρίμμια καταρριφθέντος drone σε δρόμο του Μπέλγκοροντ).

Ο Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ, ο περιφερειάρχης της Μπέλγκοροντ (νότια), που γειτονεύει με την Ουκρανία, ανέφερε επίσης μέσω Telegram ότι δεν υπήρξαν θύματα και τα συντρίμμια των δυο UAVs κατέπεσαν σε δρόμο στην περιοχή Γιάκαβλεβσκι.

«Μια προσπάθεια του καθεστώτος του Κιέβου να πραγματοποιήσει τρομοκρατική επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα σταθερής πτέρυγας εναντίον εγκαταστάσεων στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας αποτράπηκε περίπου την 01:20 π.μ. ώρα Μόσχας (22:20 μ.μ. GMT).

Powerful explosions in Yakovlevsky Distric of Belgorod Oblast. The Russian authorities claim to shoot down two UAVs pic.twitter.com/pzAP2NWawp

— Giorgi Revishvili (@revishvilig) September 10, 2023