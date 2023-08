Αξιωματούχοι στο Χάρκοβο (βορειοανατολικά), τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, ανέφεραν τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες ότι τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη-καμικάζι της Ρωσίας έπληξαν κατοικημένες περιοχές της και πως ένα από αυτά κατέστρεψε δυο ορόφους κοιτώνα κολεγίου (φωτογραφία Oleh Syniehubov/Official Telegram channel, επάνω, από παλαιότερο ρωσικό πλήγμα στο Χάρκοβο.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας της ομώνυμης περιφέρειας, ο Βολοντίμιρ Τιμόσκο, μίλησε για δυο νυχτερινές επιδρομές με τέτοια όπλα, μια στο κολέγιο, μια δεύτερη στο κέντρο της πόλης.

🇷🇺🇺🇦 Russian forces strike with Geran-2 kamikaze drones at targets in Kharkiv: local authorities report explosions in Shevchenko District.

Ukrainian air defense systems were once again powerless. A major fire broke out at one of the affected facilities. pic.twitter.com/VIE5v9QOhk

— Rybar Force (@rybar_force) July 31, 2023