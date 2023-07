Αρχικά, αν και προσπάθησε να πλησιάσει με ταχύ βηματισμό το βήμα του Συμποσίου Πολιτικών Δικαιωμάτων Τρούμαν, την Πέμπτη 27 Ιουλίου, ο Τζο Μπάιντεν ξαφνικά «μείωσε» ταχύτητα.

Μετά, στη διάρκεια της ομιλία τους υπέπεσε σε πολλά λάθη μπερδεύοντας της λέξη αντί να πει μάλλον «greatest» εκστόμισε «grating» (σ. εκνευριστικός), ή αντί για «force» είπε «fice».

Πρόσφατα επίσης, είχε μπερδέψει τους πολέμους της Ουκρανίας και του Ιράκ δύο φορές μέσα σε 24 ώρες, ισχυριζόμενος ότι «ο Πούτιν χάνει τον πόλεμο στο Ιράκ», κάνοντας πολλούς να ανησυχήσουν για την υγεία του

BIDEN: «…and, I might add, the most diverse fighting fice!— force in the history of the world!» pic.twitter.com/HYzpPP2pqw

