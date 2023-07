Οι καναδικές αρχές ανακοίνωσαν χθες Τρίτη ότι εντόπισαν νεκρά τα δύο παιδιά που παρασύρθηκαν το Σάββατο από ορμητικό χείμαρρο στη Νέα Σκωτία, ανεβάζοντας σε τρεις τον αριθμό των νεκρών από τις πλημμύρες. Η τύχη εφήβου εξακολουθεί να αγνοείται (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter).

Παρασύρθηκε από χείμαρρο

«Με βαριά καρδιά ανακοινώνω ότι συνεργείο έρευνας και διάσωσης εντόπισε το πτώμα ενός παιδιού», είπε η Σου Μπλακ, εκπρόσωπος της αστυνομίας, διευκρινίζοντας ότι τα «ανθρώπινα λείψανα» που είχαν βρεθεί τη Δευτέρα διαπιστώθηκε πως ανήκουν στο δεύτερο παιδί που αναζητούσαν οι αρχές.

Λόγω καταιγίδας που ξεκίνησε την Παρασκευή, ορισμένες περιοχές δέχθηκαν τόση βροχή όση πέφτει συνήθως σε διάστημα τριών μηνών, σύμφωνα με μετεωρολόγους.

DRAMATIC VIDEO: A local fire department had to make water rescues in Nova Scotia, Canada over the weekend due to intense flooding. #NovaScotia #flood #NSwx pic.twitter.com/Jz8VuAQEpX — WeatherNation (@WeatherNation) July 25, 2023

Οι ορμητικοί χείμαρροι που σχηματίστηκαν πλημμύρισαν δρόμους και κτίρια, κατέστρεψαν γέφυρες και μια σιδηροδρομική γραμμή στο Χάλιφαξ, το τέταρτο μεγαλύτερο λιμάνι του Καναδά.

Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τα παιδιά παρασύρθηκε από χείμαρρο, καθώς οικογένεια προσπαθούσε να εγκαταλείψει το σπίτι της. «Παρασύρθηκε εκτός δρόμου, σε χωράφι που πλημμύρισε γρήγορα», είπε ο Ρομπ Φρίτσελ, αξιωματικός της καναδικής αστυνομίας.

In less than a year, Nova Scotia has been hit by Hurricane Fiona, raging wildfires and now treacherous flooding. https://t.co/W968BI8Owv — Global Halifax (@globalhalifax) July 25, 2023

Τρεις επιβαίνοντες στο ίδιο αυτοκίνητο κατάφεραν να βγουν και επέζησαν. Υπό παρόμοιες συνθήκες, χάθηκαν τα ίχνη 52χρονου και εφήβου, που επέβαιναν σε άλλο αυτοκίνητο.

Τυφώνας, πυρκαγιές, πλημμύρες

Ο 52χρονος εντοπίστηκε νεκρός τη Δευτέρα, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του εφήβου έχουν αποβεί άκαρπες μέχρι στιγμής.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται στα περίχωρα του Γουέστ Χαντς, πόλης που βρίσκεται περίπου 50 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Χάλιφαξ, πρωτεύουσας αυτής της ανατολικής επαρχίας του Καναδά.

Εχοντας ήδη υποστεί σκληρό πλήγμα από τον τυφώνα Φιόνα πέρυσι και από τις καταστροφικές πυρκαγιές στα τέλη Μαΐου, η Νέα Σκωτία βρέθηκε αντιμέτωπη το Σάββατο με πρωτοφανείς πλημμύρες που προκλήθηκαν από βροχές «βιβλικών διαστάσεων», όπως είπε ο δήμαρχος του Χάλιφαξ Μάικ Σάβατζ.

A 52-year-old man and human remains have been found as severe flooding continues to devastate Nova Scotia. Two children and one youth are still missing. #NovaScotia #NSFlood pic.twitter.com/5H4ncwu9F3 — The Weather Network (@weathernetwork) July 24, 2023

«Εχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πολλά συμβάντα, αλλά τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτό», δήλωσε ο πρωθυπουργός της τοπικής κυβέρνησης Τιμ Χιούστον, κάνοντας λόγο για «αδιανόητη» τραγωδία.

Στην ευρύτερη περιοχή του Χάλιφαξ, η στάθμη των υδάτων άρχισε σήμερα να υποχωρεί, αλλά οι αρχές προειδοποιούν τους κατοίκους να παραμείνουν σε εγρήγορση. Σε εικόνες που μετέδωσε η καναδική τηλεόραση διακρίνονται δρόμοι ακόμη πλημμυρισμένοι και σε ορισμένα σημεία απροσπέλαστοι.

