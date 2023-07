Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Γιουν Σοκ-γελ διέταξε σήμερα να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να αντιμετωπιστεί η καταστροφή που προκάλεσαν οι πλημμύρες έπειτα από τις πολυήμερες καταρρακτώδεις βροχές, καθώς ο απολογισμός των θυμάτων των πλημμυρών έφθασε πλέον τους 39 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων 12 ανθρώπων που βρέθηκαν νεκροί σε υπόγεια σήραγγα η οποία πλημμύρισε.

Οι βροχές σφυροκοπούν κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας από την Πέμπτη, καθώς η περίοδος των βροχοπτώσεων, που συνήθως αρχίζει στα τέλη του Ιουνίου, φθάνει στην κορύφωσή της.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, άλλοι εννέα άνθρωποι αγνοούνται, ενώ 34 τραυματίστηκαν.

Severe #flooding in #SouthKorea. 22 dead. 1,000s evacuated. Follows 3 days of torrential rain. 140mm/h in #Soul #Landslides. Infrastructure damaged. Power cuts. North #Chungcheong dam overtopping. More #rainfall coming. #ClimateChange & #ElNino amplify floods. #SouthKoreaFlood pic.twitter.com/m1bDWAAr00

— Richard (@ClimateConnex) July 15, 2023