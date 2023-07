Να ζητήσει συγγνώμη αναγκάστηκε το BBC, λίγες ώρες αφότου ένας από τους δημοσιογράφους του ρώτησε την αρχηγό της εθνικής ομάδας γυναικών του Μαρόκου αν κάποιες παίκτριες από την ομάδα στο εν εξελίξει Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών είναι ομοφυλόφιλες.

Το Μαρόκο, μια χώρα με μουσουλμανική πλειοψηφία, είναι το πρώτο αραβικό έθνος που προκρίνεται στο Παγκόσμιο Κύπελλο και οι επικριτές ισχυρίζονται ότι η ερώτηση που τέθηκε στην Γκιζλάν Τσέμπακ σε συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα έθεσε ενδεχομένως σε κίνδυνο την ασφάλεια της ομάδας.

Η σεξουαλική δραστηριότητα μεταξύ ανδρών ή γυναικών του ιδίου φύλου ποινικοποιείται στη βορειοαφρικανική χώρα, με μέγιστη ποινή φυλάκισης τριών ετών και πρόστιμο.

Αυτό ώθησε έναν δημοσιογράφο του BBC World Service να ρωτήσει την Chebbak πριν από τον εναρκτήριο αγώνα της ομάδας της με τη Γερμανία: «Στο Μαρόκο, είναι παράνομο να έχεις μια ομοφυλοφιλική σχέση. Έχετε γκέι παίκτρες στην ομάδα σας και πώς είναι η ζωή τους στο Μαρόκο;».

Ένας αξιωματούχος της FΙFA, ο οποίος συντόνιζε τη συνέντευξη Τύπου παρενέβη, λέγοντας: «Συγγνώμη, αυτή είναι μια πολύ πολιτική ερώτηση, οπότε θα μείνουμε μόνο στις ερωτήσεις που αφορούν το ποδόσφαιρο».

Αλλά ο δημοσιογράφος συνέχισε, επιμένοντας: «Δεν είναι πολιτικό, αφορά τους ανθρώπους. Παρακαλώ επιτρέψτε της να απαντήσει». Σε αυτό το σημείο, η Chebbak χαμογέλασε και κούνησε το κεφάλι της.

Absolutely insane question asked by a BBC reporter to Morocco captain Ghizlane Chebbak at the Women’s World Cup. 😳🇲🇦

Her reaction: 🤨 pic.twitter.com/LODKh4sbUp

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) July 25, 2023