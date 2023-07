Συστοιχίες της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη για να αποκρούσουν νέα ρωσική αεροπορική επιδρομή στο λιμάνι της Οδησσού (νότια), για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, έκανε γνωστό ο περιφερειάρχης Ολεχ Κίπερ (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter).

«Μην πλησιάζετε τα παράθυρα, μην τραβάτε πλάνα και μη δημοσιοποιείτε το έργο της αντιαεροπορικής άμυνας», παρότρυνε ο κ. Κίπερ μέσω Telegram, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Πρακτικά, ολόκληρη η ανατολική Ουκρανία τέθηκε σε κατάσταση συναγερμού για αεροπορικές επιδρομές από τα μεσάνυχτα.

Τα ξημερώματα χθες Τρίτη, ουκρανικές «λιμενικές υποδομές» είχαν υποστεί ζημιές κατά τη ρωσική επιδρομή με πυραύλους στην Οδησσό, μερικές ώρες αφού εξέπνευσε η ισχύς της συμφωνίας που υπέγραψαν τον Ιούλιο του 2022 η Ουκρανία και η Ρωσία και επέτρεπε την ασφαλή εξαγωγή σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας, έκαναν γνωστό οι ένοπλες δυνάμεις.

