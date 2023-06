Ο Ντόναλντ Τραμπ, είχε κρατήσει στην κατοχή του πολλά απόρρητα έγγραφα, παρά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές. Παρά ταύτα, στο φως της δημοσιότητας βρίσκεται μία ηχογράφηση, όπου ο πρώην πρόεδρος της Αμερικής παραδέχεται ότι έχει απόρρητα έγγραφα. Το στοιχείο αυτό αποτελεί κρίσιμο τμήμα των αποδείξεων που στοιχειοθετούν την δίωξη που έχει ασκηθεί στον Τραμπ για τους χειρισμούς του όσον αφορά απόρρητες πληροφορίες.

Η ηχογράφηση της συνάντησης που έγινε το 2021 στο Μπέντμινστερ στο Νιου Τζέρσεϊ, προβλήθηκε για πρώτη φορά στην εκπομπή «Anderson Cooper 360» του CNN. Σε γενικές γραμμές περιλαμβάνει κάποιες λεπτομέρειες από τη συζήτηση που αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την απαγγελία κατηγοριών του ειδικού εισαγγελέα Τζακ Σμιθ κατά του Τραμπ για τον κακό χειρισμό διαβαθμισμένων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης μιας στιγμής κατά την οποία ο Τραμπ φαίνεται να δείχνει ότι κρατούσε ένα μυστικό έγγραφο του Πενταγώνου για επίθεση στο Ιράν.

«Αυτά είναι τα έγγραφα», λέει ο Τραμπ στην ηχογράφηση, ενώ συζητά για τα σχέδια επίθεσης στο Πεντάγωνο, μια φράση που δεν περιλαμβάνεται στο κατηγορητήριο. Στη δίλεπτη ηχογράφηση, ο Τραμπ και οι βοηθοί του αστειεύονται επίσης για τα ηλεκτρονικά μηνύματα της Χίλαρι Κλίντον, αφού ο πρώην πρόεδρος λέει ότι το έγγραφο ήταν «μυστική πληροφορία».

«Η Χίλαρι το εκτύπωνε αυτό όλη την ώρα, ξέρετε. Τα ιδιωτικά της emails», είπε ο συνεργάτης του Τραμπ. «Όχι, θα τα έστελνε στον Άντονι Γουάινερ», απάντησε ο Τραμπ, αναφερόμενος στον πρώην βουλευτή των Δημοκρατικών, προκαλώντας γέλια στην αίθουσα.

Οι δηλώσεις του Τραμπ στην ηχογράφηση, λέγοντας «αυτά είναι τα έγγραφα» και αναφερόμενος σε κάτι που αποκαλεί «άκρως εμπιστευτικό» και φαίνεται να αναφέρεται σε άλλους στο δωμάτιο, θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τους ισχυρισμούς του πρώην προέδρου σε συνέντευξή του την περασμένη εβδομάδα στον Bret Baier του Fox News ότι δεν είχε μαζί του κανένα έγγραφο.

«Δεν υπήρχε κανένα έγγραφο. Ήταν ένας τεράστιος όγκος εγγράφων και όλα τα υπόλοιπα που μιλούσαν για το Ιράν και άλλα πράγματα», δήλωσε ο Τραμπ στο Fox. «Και μπορεί να είχε κρατηθεί ή μπορεί και όχι, αλλά αυτό δεν ήταν έγγραφο. Δεν είχα ένα έγγραφο, αυτό καθεαυτό. Δεν υπήρχε τίποτα για να αποχαρακτηριστεί. Αυτά ήταν ιστορίες εφημερίδων, ιστορίες περιοδικών και άρθρα». Η ηχογράφηση που περιήλθε στην κατοχή του CNN ξεκινά με τον Τραμπ να ισχυρίζεται ότι «πρόκειται για κακούς άρρωστους ανθρώπους», ενώ ο συνεργάτης του ισχυρίζεται ότι έγινε «πραξικόπημα» εναντίον του Τραμπ.

«Όπως όταν ο Μίλεϊ μιλάει για «Ω, θα προσπαθήσετε να κάνετε πραξικόπημα». Όχι, προσπαθούσαν να το κάνουν αυτό πριν καν ορκιστείτε», λέει ο υπάλληλος του προσωπικού, σύμφωνα με το ηχητικό. Το επόμενο μέρος της συζήτησης περιλαμβάνεται ως επί το πλείστον στο κατηγορητήριο, αν και ο ήχος καθιστά σαφές ότι ανακατεύονται χαρτιά καθώς ο Τραμπ λέει στους παρευρισκόμενους ότι έχει να δείξει ένα παράδειγμα.

«Είπε ότι ήθελα να επιτεθώ στο Ιράν, δεν είναι καταπληκτικό;». λέει ο Τραμπ, ενώ ακούγεται ο ήχος από χαρτιά που ανακατεύονται. «Έχω έναν μεγάλο σωρό χαρτιά, αυτό το πράγμα μόλις προέκυψε. Κοιτάξτε. Αυτός ήταν. Μου παρουσίασαν αυτό – αυτό είναι ανεπίσημο, αλλά – μου παρουσίασαν αυτό. Αυτός ήταν. Αυτό ήταν το Υπουργείο Άμυνας και αυτός».

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει ελλειπτικά σημεία όπου η ηχογράφηση που περιήλθε στην κατοχή του CNN δείχνει ότιο Τραμπ και ο βοηθός του αρχίζουν να μιλούν για τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Κλίντον και τον Γουάινερ, ο φορητός υπολογιστής του οποίου έκανε το FBI να ανοίξει για λίγο ξανά την έρευνά του για τον χειρισμό απόρρητων πληροφοριών της τις ημέρες πριν από τις εκλογές του 2016 που έχασε από τον Τραμπ.

Στη συνέχεια ο Τραμπ επιστρέφει στο έγγραφο του Ιράν, σύμφωνα με την ηχογράφηση και το αντίγραφο του κατηγορητηρίου. «Απλά σκεφτόμουν, επειδή μιλούσαμε γι’ αυτό. Και ξέρετε, είπε: «Ήθελε να επιτεθεί στο Ιράν και τι…»», λέει ο Τραμπ.»Αυτά είναι τα έγγραφα», συνεχίζει ο Τραμπ, σύμφωνα με το ηχητικό αρχείο. «Αυτό έγινε από τον στρατό και μου δόθηκε», συνεχίζει ο Τραμπ, πριν σημειώσει ότι το έγγραφο παρέμεινε απόρρητο.

«Βλέπετε ως πρόεδρος θα μπορούσα να το είχα αποχαρακτηρίσει», λέει ο Τραμπ. «Τώρα δεν μπορώ, ξέρετε, αλλά αυτό εξακολουθεί να είναι μυστικό». «Τώρα έχουμε ένα πρόβλημα», απαντά ο συνεργάτης του. «Δεν είναι ενδιαφέρον αυτό», λέει ο Τραμπ. Ενώ αυτή είναι η τελευταία ατάκα που περιλαμβάνεται στο κατηγορητήριο, η ηχητική καταγραφή που περιήλθε στην κατοχή του CNN περιλαμβάνει αρκετές επιπλέον ατάκες από τη συνομιλία.

