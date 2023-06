Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση ήρθε στο φως τον περασμένο Μάιο, όταν το Συμβούλιο Ελέγχου και Επιθεώρησης της κυβέρνησης της Νότιας Κορέας ανακάλυψε ότι οι γεννήσεις των μωρών δεν είχαν καταγραφεί επίσημα, αν και υπήρχε η καταγραφή τους στο νοσοκομείο.

Την Τετάρτη 21 Ιουνίου, η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα και κατάσχεσης στο σπίτι της γυναίκας, κατά τη διάρκεια της οποίας η ίδια παραδέχθηκε τις δολοφονίες, ενώ κρατούσε τα άψυχα σώματά τους στον καταψύκτη του σπιτιού της για χρόνια.

Μιλώντας στο CNN αξιωματούχος της Αστυνομίας δήλωσε ότι η γυναίκα παραδέχτηκε την πράξη της, λέγοντας ότι το έκανε λόγω των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετώπιζε από τη φροντίδα των τριών άλλων παιδιών της, ηλικίας 12, 10 και 8 ετών.

Η γυναίκα, φέρεται να σκότωσε πρώτα το τέταρτο παιδί της, που γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 2018, με την αστυνομία να υποστηρίζει ότι στραγγάλισε το κοριτσάκι την επόμενη ημέρα της γέννησής της και έβαλε το σώμα της στον καταψύκτη του σπιτιού της.

Το ίδιο έκανε και με το πέμπτο της παιδί, ένα αγοράκι που γεννήθηκε έναν χρόνο μετά, τον Νοέμβριο του 2019.

Ο σύζυγός της δήλωσε ότι του είχαν πει ότι η γυναίκα διέκοψε την εγκυμοσύνη της και δεν γνώριζε για τις δολοφονίες, σύμφωνα με την αστυνομία.

Police in South Korea say they have requested an arrest warrant for a woman accused of killing two of her newborns and keeping their bodies in her freezer for years. https://t.co/5gbARp812X

— CNN International (@cnni) June 22, 2023