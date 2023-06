Δεν υπάρχουν επιζώντες από τη συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου στα ανοικτά των βόρειων ακτών της Τυνησίας, το οποίο έπεσε στη θάλασσα υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Το ελικόπτερο εκτελούσε νυχτερινή πτήση στην περιοχή Μπιζέρτα, όταν έπεσε στη θάλασσα, παρασύροντας στον θάνατο τα τέσσερα μέλη του πληρώματος.

Νωρίτερα, το υπουργείο Άμυνας είχε γνωστοποιήσει πως εντοπίστηκαν «δύο πτώματα και ορισμένα συντρίμμια» και ότι η έρευνα για τον εντοπισμό των δύο αγνοουμένων συνεχιζόταν με τη συνδρομή ομάδας δυτών.

Reuters: #Tunisia‘s Defence Ministry said on Thursday

a #military helicopter «has gone missing» after it left «for a night flight» near #Bizerte (north) late on Wednesday with 4 crew on board.

The ministry «is searching land and sea areas to determine its location». pic.twitter.com/M4OrvDoWLj

— Mourad TEYEB (مــراد التـائـب) (@MouradTeyeb) June 8, 2023