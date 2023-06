Δείπνο στους επίσημους καλεσμένους που βρέθηκαν στην Άγκυρα για την ορκωμοσία αλλά και για να τον συγχαρούν για τη νέα προεδρική του θητεία, παρέθεσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χθες Σάββατο.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δύο ώρες πριν ανακοινώσει το νέο κυβερνητικό σχήμα δήλωσε στους προσκεκλημένους ηγέτες ότι η Τουρκία θα ενισχύσει το διάλογο με τις άλλες χώρες και θα συνεχίσει να δίνει προτεραιότητα στη διπλωματία για να διασφαλίσει την παγκόσμια ειρήνη.

Στη δεξίωση του Τούρκου προέδρου έδωσαν το παρών ηγέτες από όλο τον κόσμο μεταξύ των οποίων ο γ.γ. του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίγιεφ αλλά και αρχηγοί ή εκπρόσωποι από χώρες της Αφρικής, της Ασίας και της Μέσης Ανατολής, καθώς και των Βαλκανίων αλλά και ο πρωθυπουργός της Κούβας, Μάνουελ Μαρέρο Κρουζ.

Μάλιστα στα τουρκικά ΜΜΕ έχει αρχίσει να αναπαράγεται σήμερα, Κυριακή, το παρασκήνιο από το δείπνο και ο διάλογος που είχε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, Σαχμπάζ Σαρίφ.

Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου στα ΜΜΕ της γειτονικής χώρας, ο Τούρκος πρόεδρος συνοδεύεται από τη σύζυγό του Εμινέ Ερντογάν και ο αρχηγός του πακιστανικού κράτους από τη δική του, Τεχμίνα Ντουράνι.

Στον διάλογο ανάμεσα στον Σαρίφ και τον Ερντογάν, ο πρόεδρος του Πακιστάν αναφέρεται στο δώρο που έφερε στον Ερντογάν που είναι μάνγκο.

«Ο λαός του Πακιστάν είναι πολύ χαρούμενος για την εκλογή σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας και που μοιράζεστε αυτή τη χαρούμενη στιγμή μαζί μας», είπε αρχικά ο Σαρίφ προσθέτοντας ότι του έφερε σαν δώρο μάνγκο.

Τότε ο Ερντογάν εκφράζει την απορία του, «που είναι τα μάνγκο;», με τον Σαρίφ να τον ενημερώνει ότι έχουν σταλεί ήδη στους συνεργάτες του. «Τα μισά είναι για τον αδερφό μου και τα μισά για την αδερφή μου,» είπε ακόμα ο πρωθυπουργός του Πακιστάν.

Στο τέλος της στιχομυθίας ο Τούρκος πρόεδρος δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον Σαρίφ για το δώρο του. «Γνωρίζω ότι τα μάνγκο του Πακιστάν είναι πολύ νόστιμα και γλυκά», ακούγεται να λέει ο Ερντογάν στο τέλος του βίντεο.

I brought the mangos all the way from Pakistan for you, one mango price in Pakistan is 10 rupees, half for you and half for your wife, please equally share it among both of you!!!!

Pakistan PM Shahbaz Sharif to Turkish President Erdogan‼️😂 pic.twitter.com/2oDLJkiWNs

— Aqssss (@AqssssFajr) June 4, 2023