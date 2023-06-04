«Δεν υπάρχει σταματημός, ο δρόμος συνεχίζεται» έγραψε ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας

Μετά την ανακοίνωση του νέου υπουργικού συμβουλίου του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Τουρκία, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου που έμεινε εκτός του νέου σχήματος, έστειλε το δικό του μήνυμα.

Όπως έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

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