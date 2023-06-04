Μετά την ανακοίνωση του νέου υπουργικού συμβουλίου του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Τουρκία, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου που έμεινε εκτός του νέου σχήματος, έστειλε το δικό του μήνυμα.
Όπως έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
Cumhurbaşkanlığı yeni Kabinesi ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.
Aynı kabinede birlikte çalışmaktan gurur duyduğum tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, yeni kabinemize başarılar diliyorum.
Türkiye Yüzyılı için Cumhurbaşkanımız @RTErdogan ’ın liderliğinde; DURMAK YOK,…
— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) June 3, 2023