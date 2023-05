Ο επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ προέτρεψε τους ηγέτες του Κοσόβου και της Σερβίας να αποκλιμακώσουν αμέσως την ένταση, μετά τις «απολύτως απαράδεκτες» συγκρούσεις στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο.

Οι Σέρβοι του Κοσσόβου αντιδρούν στην ανάληψη καθηκόντων των αλβανικής καταγωγής δημάρχων με συνεχείς διαδηλώσεις μπροστά στα δημαρχεία.

Ο Μπορέλ είπε ότι μίλησε με τον πρωθυπουργό του Κοσσυφοπεδίου Άλμπιν Κούρτι και τον πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάντερ Βούτσιτς για να τους πει να αποφύγουν οποιαδήποτε «περαιτέρω μονομερή ενέργεια».

«Ζήτησα από τα δύο μέρη να λάβουν επειγόντως μέτρα για την αποκλιμάκωση της έντασης αμέσως και άνευ όρων», είπε.

Ο Μπορέλ είπε ότι οι αρχές του Κοσσυφοπεδίου πρέπει να αναστείλουν τις αστυνομικές επιχειρήσεις που επικεντρώνονται σε δημοτικά κτίρια στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο και οι Σέρβοι διαδηλωτές θα πρέπει να αποσυρθούν.’

Προειδοποίησε ότι η ΕΕ «συζητά πιθανά μέτρα που πρέπει να ληφθούν εάν τα μέρη συνεχίσουν να αντιστέκονται στα προτεινόμενα βήματα για αποκλιμάκωση».

Οι Σέρβοι – οι οποίοι αντιπροσωπεύουν περίπου το 6% του πληθυσμού του Κοσσυφοπεδίου – μποϊκοτάρουν τις εκλογές του περασμένου μήνα στις βόρειες πόλεις όπου έχουν την πλειοψηφία, επιτρέποντας στους Αλβανόφωνους να πάρουν τον έλεγχο των τοπικών συμβουλίων παρά τη μικρή συμμετοχή κάτω του 3,5 τοις εκατό των ψηφοφόρων.

Πολλοί Σέρβοι απαιτούν την αποχώρηση των αστυνομικών δυνάμεων του Κοσσυφοπεδίου, καθώς και των Αλβανών δημάρχων που δεν θεωρούν εκπροσώπους τους.

Η ένταση ξέσπασε όταν Σέρβοι προσπάθησαν να εισέλθουν στο δημαρχείο του Ζβετσάν τη Δευτέρα, αλλά απωθήθηκαν καθώς η αστυνομία του Κοσσυφοπεδίου έκανε χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει το πλήθος.

Οι ειρηνευτικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ προσπάθησαν να χωρίσουν τους διαδηλωτές από την αστυνομία, αλλά αργότερα άρχισαν να διαλύουν το πλήθος χρησιμοποιώντας ασπίδες και ρόπαλα. Οι διαδηλωτές απάντησαν πετώντας πέτρες, μπουκάλια και βόμβες μολότοφ στους στρατιώτες.

#Sebian #criminals with Belivuk-like caps, again in action today attacking media representatives in the north of #Kosovo pic.twitter.com/ZykYOY0ysv

🔴 KOSOVO | KFOR announced on Tuesday morning that 30 soldiers were wonded yesterday during the locals protests, against newly elected Albanian mayors, in Zvecan-11 Italian soldiers and 19 Hungarian.pic.twitter.com/W2QMrL2RFk

— Balkan Insight (@BalkanInsight) May 30, 2023