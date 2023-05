Δεκάδες στρατιώτες του ΝΑΤΟ φρουρούν σήμερα Τρίτη ένα δημοτικό κτίριο στην πόλη Ζβέτσαν του Κοσσυφοπεδίου, όπου χθες 30 στρατιώτες του ΝΑΤΟ και 52 Σέρβοι διαδηλωτές τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις.

Αρκετοί Σέρβοι συγκεντρώθηκαν μπροστά από το κτίριο, αλλά η κατάσταση ήταν ήρεμη, δήλωσε δημοσιογράφος του Reuters, καθώς οπλισμένοι στρατιώτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιταλία και την Πολωνία βρίσκονταν σε ετοιμότητα κατά των ταραχών.

Τη Δευτέρα, Σέρβοι διαδηλωτές στο Ζβέτσαν πέταξαν δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου λάμψης κατά των στρατιωτών του ΝΑΤΟ. Η δύναμη του ΝΑΤΟ, γνωστή ως KFOR, δήλωσε ότι 30 στρατιώτες της τραυματίστηκαν στις συγκρούσεις. Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς δήλωσε ότι 52 Σέρβοι τραυματίστηκαν.

President Aleksandar Vucic put the Serbian army on the highest level of combat alert after around 25 NATO peacekeeping soldiers defending town halls in northern Kosovo were injured in clashes with Serbs as they protested against ethnic Albanian mayors https://t.co/v3JoygUJwA pic.twitter.com/wnraYtuOf4

— Reuters (@Reuters) May 30, 2023