Δεν κερδίζονται όλες οι μάχες δύσκολα. Η Ουκρανία μπορεί να τα έχει βρει σκούρα με τους Ρώσους εισβολείς, κατάφερε όμως να κερδίσει το στοίχημα της ψηφιοποίησης της με την εφαρμογή Diia σε χρόνο ρεκόρ.

Τι όμως είναι ακριβώς η Diia; Μια βραβευμένη εφαρμογή που επιτρέπει στους Ουκρανούς να αναφέρουν τους Ρώσους στρατιώτες που εντοπίζουν στις γειτονιές τους, αλλά και να ανεβάζουν τις φορολογικές τους δηλώσεις, να ανανεώνουν τα διαβατήριά τους ή να διεκδικούν δωρεάν εισιτήριο φοιτητικού λεωφορείου.

Τώρα, ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης, Μιχάιλο Φέντοροβ, αποκαλύπτει την ιστορία των 25 προγραμματιστών, που είχαν βάλει σκοπό τους να μετατρέψουν την Ουκρανία σε μια από τις πιο προηγμένες ψηφιακά κοινωνίες του κόσμου και κράτησαν τη χώρα σε λειτουργία σε όλη τη διάρκεια του πολέμου.

Όπως εξήγησε ο 32χρονος Φέντοροβ στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όλα ξεκίνησαν με βάση το σκεπτικό μιας νεοσύστατης εταιρείας που θα ήθελε να δημιουργήσει μια εφαρμογή εύκολη στη χρήση όσο το WhatsApp ή η Booking.com. Σήμερα, η ίδια ομάδα εργάζεται για να το καταστήσει ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα που μπορεί να η Ουκρανία να το δώσει σε άλλες χώρες για να δημιουργήσουν μια ψηφιακή δημόσια υποδομή, γράφει ο Guardian.

The Ukrainian app Diia that allows citizens to pay taxes, report enemy troops or renew their passport and 117 other things from their phone. Mykhailo Federov the deputy prime minister told how they approached the app like a “start up” but without the profit motive pic.twitter.com/tRwmt71dl3

— Lisa O’Carroll (@lisaocarroll) May 25, 2023