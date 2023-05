Χοντραίνει το παιχνίδι στην Τουρκία. Λίγα 24ωρα πριν λήξει η προεδρική αναμέτρηση, κυκλοφόρησε η είδηση ότι η τουρκική (ΜΙΤ) παρακολουθούσε με παράνομο λογισμικό γερμανικής κατασκευής άτομα της αντιπολίτευσης, ίσως, και τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Όπως γράφει η DW, οι αρχές της Γερμανίας απήγγειλαν κατηγορίες σε 4 υπόπτους από την εταιρεία FinFisher, με έδρα τη Βαυαρία, ότι πούλησε κατασκοπευτικό λογισμικό στις υπηρεσίες πληροφοριών της Τουρκίας.

Οι κατηγορίες αφορούν την παραβίαση της γερμανικής νομοθεσίας, που απαγορεύει την πώληση προϊόντων «διπλής χρήσης» (αυτών δηλαδή που μπορούν να τύχουν κατάχρησης αν πέσουν σε λάθος χέρια) για πολιτικούς και για στρατιωτικούς σκοπούς σε χώρες εκτός της ΕΕ, εκτός εάν οι αρχές δώσουν έγκριση.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς του Μονάχου, η γερμανική εταιρεία, που δρομολόγησε την πώληση μέσω μιας βουλγαρικής εταιρείας, φέρεται να υπέγραψε σύμβαση αξίας άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ το 2015 για την πώληση λογισμικού παρακολούθησης στις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες, μαζί με εκπαίδευση και υποστήριξη.

FinFisher, German surveillance tech company, sold 5.4 million dollar spyware to Turkey’s Intelligence Organization in 2015 which was used to hack into phones and computers of those supported Kilicdaroglu’s justice march. The company sold spyware to other autocrats in Egypt and + https://t.co/CURpug3dQT

— Gönül Tol (@gonultol) May 22, 2023