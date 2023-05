Κρίσιμη είναι η σημερινή ημέρα για την Τουρκία, με εκατομμύρια πολίτες να ψηφίζουν νωρίτερα σε όλη τη χώρα για τις προεδρικές και τις βουλευτικές εκλογές.

Οι κάλπες έκλεισαν στις 17:00 και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έστειλε το πρώτο του μήνυμα στο Twitter σημειώνοντας πως η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε με τον τρόπο που αρμόζει στη δημοκρατία της Τουρκίας και έστειλε μήνυμα να προστατευθούν οι κάλπες.

Λίγο πριν βγουν τα επίσημα αποτελέσματα των εκλογών, ο Τούρκος μπασκετμπολίστας, Ενές Καντέρ, θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα.

Μεταξύ άλλων, ο 30χρονος παίκτης ζήτησε από τον κόσμο να προσευχηθεί για την πατρίδα του και ευχήθηκε να νικηθεί ο «δικτάτορας Ερντογάν».

«Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για το σπίτι μου, την Τουρκία. Παλεύω επί 10 χρόνια για την ελευθερία και τη δημοκρατία στην Τουρκία. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι υποστήριξαν τη χώρα μου», δήλωσε ο Ενές Καντέρ.

Και πρόσθεσε: «Ένα τελευταίο πράγμα που ζητάω από όλους εσάς είναι να προσευχηθείτε για την όμορφη πατρίδα μου. Ας νικήσουμε τον δικτάτορα Ερντογάν».

Today is a very historical day for my home country #Turkey.

I’ve been fighting for 10 years to bring back freedom & democracy in #Türkiye.

I want to thank everyone who supported my country.

One last thing I want from y’all is to please pray for my beautiful country.

Let’s defeat… pic.twitter.com/DMhf2zsszF

— Enes FREEDOM (@EnesFreedom) May 14, 2023