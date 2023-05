Λίγες ώρες πριν την ανακοίνωση του πρώτου επίσημου exit poll από τις κάλπες της Τουρκίας, η συζήτηση γυρνάει και πάλι στο διακύβευμα αυτών των εκλογών, των σημαντικότερων στην ιστορία της χώρας.

Σύμφωνα με τον Εμρέ Πέκερ, αναλυτής στο EurasiaGroup, που επικαλείται ο Guardian, είναι μια εκλογική μάχη μεταξύ συνέχειας και αλλαγής, με την οικονομία να είναι ο βασικός παράγοντας που θα κρίνει τη ετυμηγορία της κάλπης και θα καθορίσει την επόμενη μέρα.

Ο Ερντογάν προσπάθησε απελπισμένα, σύμφωνα με τον προαναφερόμενο, να μεταφέρει τη συζήτηση σε θέματα όπως η τρομοκρατία, η εθνική ασφάλεια και οι οικογενειακές αξίες, ενώ έδωσε αγώνα σε όλη τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας να προβάλει την εικόνα ενός ισχυρού παγκόσμιου ηγέτη.

Ultimately, this is an election battle between continuity & change, with the economy the biggest driver. Ogan’s support levels and undecided figures suggest neither Erdogan nor Kilicdaroglu are able to decisively push past 50% on Sunday—but a surprise win is within reach. 2/5

— Emre Peker (@EPspin) May 13, 2023