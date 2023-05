Μαζική είναι η συμμετοχή των ψηφοφόρων στις εκλογές στην Τουρκία, με τους πολίτες όλων των ηλικιών να πηγαίνουν για να ψηφίσουν στα εκλογικά κέντρα, όπου έχουν σχηματιστεί ουρές.

Οι κάλπες κλείνουν στις 17:00 το απόγευμα, ενώ, σύμφωνα με την εκλογική νομοθεσία στην Τουρκία, απαγορεύεται αυστηρά η μετάδοση των αποτελεσμάτων πριν από τις 21:00 η ώρα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αργά το βράδυ της Κυριακής αναμένεται να έχει ξεκαθαρίσει εάν θα χρειαστεί να διεξαχθεί δεύτερος γύρος των προεδρικών εκλογών.

Οι δηλώσεις των υποψήφιων προέδρων

«Ένα επικερδές μέλλον» για τη χώρα και τη δημοκρατία της ευχήθηκε ο απερχόμενος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την Τουρκία από το εκλογικό τμήμα όπου ψήφισε.

«Είναι σημαντικό όλοι οι ψηφοφόροι να ψηφίσουν απρόσκοπτα μέχρι στις 17:00 για να δείξουν την δύναμη της τουρκικής δημοκρατίας», είπε ο Ερντογάν χωρίς να διατυπώσει πρόβλεψη για τη νίκη του.

Ο απερχόμενος Τούρκος πρόεδρος έφτασε στο εκλογικό κέντρο μαζί με τη σύζυγό του, Εμινέ. Μια από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές ήταν όταν έδωσε χαρτζιλίκι σε μικρά παιδιά που ήταν στο εκλογικό κέντρο, ενώ στήθηκε στην ουρά για να ψηφίσει και αστειεύτηκε με αγόρι που βρισκόταν στο σημείο.

❝I wish a good future for our country, Turkish democracy❞ Türkiye’s President Recep Tayyip Erdogan casts his vote in the country’s presidential and parliamentary elections https://t.co/kfJhKjPEiS pic.twitter.com/aBRhgX1JG3 — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) May 14, 2023

Όπως και ο Ερντογάν, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ψήφισε ο μεγάλος του αντίπαλος, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου. Στο πλευρό του ήταν και η σύζυγός του, Σέλβι.

«Η δημοκρατία έλειψε σε όλους μας. Μας έλειψε να είμαστε μαζί, να αγκαλιαζόμαστε. Θα δείτε, η άνοιξη θα επιστρέψει σε αυτή τη χώρα, αν το θέλει ο Θεός, και θα διαρκέσει για πάντα», δήλωσε ο υποψήφιος πρόεδρος της Τουρκίας.

📝🇹🇷Kemal Kilicdaroglu, Turkey’s opposition leader casts his vote: The leader of Turkey’s opposition, Kemal Kilicdaroglu, casts his vote at a polling station in Ankara. Polls suggest the 74-year-old secular opposition leader is within touching distance of breaking the 50-percent… pic.twitter.com/fwrZ576pdw — 🌐World News 24 🌍🌎🌏 (@DailyWorld24) May 14, 2023

Να πάνε οι πολίτες να ψηφίσουν ζήτησε ο Ογάν

«Θέλω να καλέσω όλους τους πολίτες μας να προσέλθουν στις κάλπες και να ψηφίσουν. Ας έχουμε μια ήρεμη και ειρηνική ημέρα εκλογών όλοι μαζί σήμερα», ζήτησε ο Σινάν Ογάν, ο έτερος υποψήφιος πρόεδρος.

Oyumuzu kullandık. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun. Bu akşam sandıktan çıkacak sonuç milletimizin hayrına olacaktır inşallah. Lütfen sandığa gidiniz, oylarımıza sahip çıkınız. #OAnGeliyor #SinanOgan pic.twitter.com/piZyv1NMGh — Dr. Sinan Oğan (@DrSinanOgan) May 14, 2023

Με κάθε τρόπο φτάνουν οι ψηφοφόροι στις κάλπες

Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον των διεθνών ΜΜΕ για τις εκλογές στην Τουρκία, ενώ όλα σχολιάζουν τη μαζική συμμετοχή. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις σεισμόπληκτες περιοχές, όπου οι πολίτες ψηφίζουν σε σχολεία που άντεξαν στους σεισμούς, σε προκάτ κατασκευές μέσα σε κατεστραμμένα σχολεία ή ακόμα και σε σκηνές.

Some 8.9 million people in Türkiye’s quake-hit regions begin casting their votes in the country’s presidential and parliamentary elections pic.twitter.com/7uNSl511ht — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) May 14, 2023

Οι ψηφοφόροι είναι όλων των ηλικιών, ενώ viral έγινε μια γυναίκα 112 ετών που έφτασε σε εκλογικό κέντρο να ψηφίσει και φωτογραφήθηκε με τους εκλογικούς αντιπροσώπους.

Gümüşhane’nin en yaşlı bireyi olan 112 yaşındaki Güllü Doğan, oyunu yürüyerek geldiği sandıkta kullandı ve hayırlı olsun dileklerini ilettihttps://t.co/AgizkiJ2AG pic.twitter.com/LesluuJTeG — milliyet.com.tr (@milliyet) May 14, 2023

Οι αρχές βοηθούν ηλικιωμένους, ασθενείς και άτομα με αναπηρία να ψηφίσουν, όπως φαίνεται από φωτογραφίες και βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

🗳️ Officials carry portable ballot boxes for the elderly and disabled to help them cast their votes in Türkiye’s presidential and parliamentary elections 📸 : Orhan Pehlul pic.twitter.com/L1oNoaqH0S — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) May 14, 2023

Δεν έλειψαν και αυτοί που θέλησαν να αποσπάσουν τα φώτα της δημοσιότητας, φτάνοντας με ιδιαίτερο τρόπο στις κάλπες.

Ένας από αυτούς με στιλ καουμπόι ανέβηκε στο άλογό του και πήγε να ρίξει την ψήφο του.

Bornova’da at eğitmeni Faruk Ceren, oy kullanmaya at üstünde kovboy kıyafeti ile geldi. pic.twitter.com/3hrlW4VAbY — İzmir 🇹🇷 (@izmirgibiyiz) May 14, 2023

Λίγα τα παρατράγουδα στα εκλογικά κέντρα

Παρά το γεγονός ότι υπήρχαν ανησυχίες για επεισόδια σε εκλογικά κέντρα, αυτά ήταν λιγοστά.

Για παράδειγμα, στη Σανλιούρφα ένας άνδρας επιχείρησε να ψηφίσει εκ μέρους… γυναικών και όταν τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής επιχείρησαν να τον σταματήσουν εκείνος τους επιτέθηκε.