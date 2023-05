Ουρές έχουν δημιουργηθεί σε μια σειρά εκλογικά κέντρα στην Τουρκία μετά που άνοιξαν οι κάλπες για τις προεδρικές και τις βουλευτικές εκλογές.

Στους εκλογικούς καταλόγους είναι εγγεγραμμένοι περίπου 64 εκατομμύρια ψηφοφόροι (επί συνόλου 85 εκατομμυρίων κατοίκων). Από αυτούς 3,4 εκατομμύρια έχουν ήδη ψηφίσει στο εξωτερικό.

Άλλοι 5,2 εκατομμύρια είναι νέοι, που θα ψηφίσουν για πρώτη φορά και δεν έχουν γνωρίσει άλλο ηγέτη παρά τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που, όμως, κινδυνεύει να ηττηθεί από τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Εκατοντάδες παρατηρητές βρίσκονται στα 50.000 εκλογικά κέντρα που άνοιξαν στις 08:00 και θα κλείσουν στις 17:00 [τοπικές ώρες και ώρες Ελλάδας], συμπεριλαμβανομένων περιοχών της νότιας Τουρκίας, που υπέστησαν τρομακτική καταστροφή όταν σημειώθηκαν οι δολοφονικοί σεισμοί της 6ης Φεβρουαρίου.

Όπως αναφέρει το Al Jazeera, σεισμόπληκτοι επιστρέφουν στις περιοχές τους για να ψηφίσουν.

Η ψηφοφορία στις σεισμόπληκτες περιοχές διεξάγεται με τρεις διαφορετικούς τρόπους, δήλωσε ο Ομάρ Χαλαμπί του Al Jazeera από την Καχραμανμαράς, περιοχή η οποία επλήγη ιδιαίτερα από τους σεισμούς.

Οι άνθρωποι ψηφίζουν σε άθικτα σχολεία, σε κατεστραμμένα σχολεία, όπου έχουν τοποθετηθεί προκατασκευασμένα καταλύματα και μέσα σε καταυλισμούς για τους εκτοπισμένους, όπου κάλπες έχουν επίσης τοποθετηθεί μέσα σε σκηνές.

In quake hit southern provinces, authorities set up makeshift polling stations – container cabins … most buildings collapsed or damaged; voters here will chose the man they believe will rebuild their lives #Turkiye pic.twitter.com/CN0Id2gTCW

Survivors of February’s earthquakes return home to vote #Antakya #Turkiye millions were displaced; people here tell us they want to exercise their right to choose their representatives “we are determined to make our voices heard” pic.twitter.com/2dgdpo2y8X

— Zeina Khodr (@ZeinakhodrAljaz) May 14, 2023