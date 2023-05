Με συμβολικές επισκέψεις ολοκλήρωσαν τις καμπάνιες τους πριν από τις σημερινές εκλογές στην Τουρκία, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Ο Ερντογάν επέλεξε να επισκεφθεί την Αγία Σοφία, που έχει μετατραπεί σε τζαμί, και να πάρει μέρος στην κοινή βραδινή προσευχή. Ο ίδιος προχώρησε στην ανάγνωση του πρώτου κεφαλαίου του Κορανίου.

Από την άλλη μεριά, ο Κιλιτσντάρογλου επισκέφθηκε το μαυσωλείο του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, ιδρυτή της σύγχρονης τουρκικής δημοκρατίας, και ζήτησε από τους υποστηρικτές του να «αλλάξουν το πεπρωμένο της χώρας».

Two ways of ending a campaign for #Turkey’s elections:

• Kilicdaroglu, on the left, visited Ataturk’s mausoleum in Ankara left flowers

• Erdogan, on the right, attended the evening prayers at Hagia Sophia pic.twitter.com/BwxGX5TqqK

