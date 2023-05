Κόκκινο χτυπά η ένταση μετά το κλείσιμο των καλπών στην Τουρκία.

Με καταμετρημένο το 24.66% των ψήφων ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αποδεικνύεται πολύ σκληρός για να πεθάνει, αφού αποσπά το 54.63% των ψήφων, ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου το 39.39%, ο Σινάν Ογκάν το 5.42% των ψήφων και ο Μουχαρέμ Ιντζέ το 0.56%.

Σε μια πρώτη ανάγνωση τα προγνωστικά ανατρέπονται και δικαιώνονται όσοι προειδοποιούσαν ότι δεν πρέπει κανείς να ξεγράψει τον Τούρκο πρόεδρο μέχρι και η τελευταία ψήφος να καταμετρηθεί.

Σε κάθε περίπτωση αυτή η πρώτη εικόνα περιπλέκει την επόμενη μέρα για την Τουρκία, καθώς άλλο το προεδρικό αποτέλεσμα και άλλο η κοινοβουλευτική ετυμηγορία. Τα σενάρια για την επόμενη μέρα είναι τρία και έχουν ως εξής:

Στο πρώτο σενάριο κερδίζει καθαρά και ξάστερα η 6κομματική αντιπολίτευση.

No person left behind 🇹🇷

Special measures were taken to ensure that all voters were able to have their say in Türkiye’s presidential and parliamentary elections 🗳

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) May 14, 2023