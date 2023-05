Ο αστροφωτογράφος Άντριου ΜακΚάρθι χρειάστηκε να ταξιδέψει τρεις φορές στην έρημο και να αλλάξει τρία σκασμένα λάστιχα, κατάφερε όμως να απαθανατίσει τη στιγμή που ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός (ISS) περνούσε μπροστά από τον μεγαλειώδη δίσκο του Ήλιου.

Ο ISS γυρίζει γύρω από τον πλανήτη 16 φορές την ημέρα και είναι συχνά ορατός για όποιον ξέρει να κοιτάξει και πότε. Πού και πού, το πολυεθνικό τροχιακό συγκρότημα περνά ακριβώς μπροστά από τον Ήλιο, ένα πέρασμα που διαρκεί λιγότερο από μισό δευτερόλεπτο.

Μπορείτε λοιπόν να διακρίνετε τον σταθμό;

Ορίστε μια μικρή βοήθεια: ο σταθμός βρίσκεται δίπλα σε μια ηλιακή κηλίδα, μια περιοχή της ηλιακής επιφάνειας που εμφανίζεται σκούρα επειδή είναι ελαφρώς ψυχρότερη από τη γύρω περιοχή.

Ακόμα δεν τον βλέπετε; Ας ζουμάρουμε λίγο περισσότερο.

Εδώ είναι, μια φευγαλέα σιλουέτα δίπλα στην ηλιακή κηλίδα.

Για να απαθανατίσει τη διάβαση ο ΜακΚάρθι σημείωσε την ημέρα και την ώρα που ο σταθμός θα περνούσε πάνω από την έρημο της Αριζόνα, περίπου δύο ώρες με το αυτοκίνητο από το σπίτι του. Την πρώτη φορά, φόρτωσε στο αμάξι εκατοντάδες κιλά εξοπλισμού και οδήγησε μέχρι το προκαθορισμένο σημείο. Έστησε τα τηλεσκόπια και περίμενε, όμως ένα σύννεφο που εμφανίστηκε την τελευταία στιγμή τού χάλασε τα σχέδια.

This shot required using 3 different telescopes and resulted in me getting stranded in the desert with all my equipment (tire blowout) but I’d say it was worth it. Check out the International Space Station whizzing by a sunspot! pic.twitter.com/lmdMt7RFip

— Andrew McCarthy (@AJamesMcCarthy) April 4, 2023